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Mădălina Apostol a fost descoperită fără viață în baia apartamentului său, alături de un tablou tulburător pictat chiar de ea, potrivit unor apropiați citați de Spynews.ro.

Detaliul sfâșietor descoperit în locul în care Mădălina Apostol și-a luat viața

Un detaliu tulburător a ieșit la iveală în cazul Mădălinei Apostol, femeia de 40 de ani găsită fără viață în locuința sa. Descoperirea unui tablou pictat chiar de ea, reprezentându-și familia într-o ipostază dramatică, ridică noi întrebări despre starea sa emoțională.

Conform Spynews.ro, în baia unde Mădălina a fost descoperită, se afla un tablou realizat de ea însăși. Pictura, încărcată de semnificații profunde, o reprezenta pe Mădălina fără viață, ținută în brațe de fiul său cel mare, alături de ceilalți doi copii ai săi, un băiat și o fetiță de doar 10 ani. Alegerea de a lua acest tablou cu ea în ultimele clipe de viață ridică numeroase semne de întrebare și evidențiază legătura profundă pe care o avea cu cei trei copii ai săi.

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Și-a petrecut aniversarea de 40 de ani internată la o clinică psihiatrică

Cunoscută pentru discreția sa din ultimii ani, Mădălina Apostol a lăsat în urmă indicii dureroase despre o luptă interioară. Potrivit apropiaților săi, citați de sursa menționată, aceasta traversa o perioadă dificilă pe plan emoțional. În încercarea de a-și regăsi liniștea sufletească, Mădălina a fost internată întâi la o clinică psihiatrică, apoi a vizitat o mănăstire, căutând alinare și reconectare spirituală. De altfel, activitatea sa pe rețelele sociale în ultimele luni a inclus mesaje și melodii care vorbeau despre singurătate, suferință și căutarea unui sens în momente de cumpănă.

Mădălina Apostol era cunoscută publicului pentru relația controversată cu omul de afaceri Nick Rădoi, însă în ultimii ani alesese să se retragă din lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, dragostea pentru cei trei copii ai săi a rămas un element central în viața ei, lucru reflectat în multiplele fotografii și mesaje emoționante postate pe rețelele sociale. Cu doar câteva zile înainte de tragedie, ea a împărtășit o fotografie alături de copiii săi.

Foto: Facebook

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