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Vali Bărbulescu, tată pentru prima oară la 50 de ani: „Cel mai frumos cadou posibil pentru această aniversare”

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.  Actualizat 15.09.2026, 11:20
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Vali Bărbulescu a anunțat, în ziua în care a împlinit 50 de ani, că va deveni tată pentru prima dată. El și soția lui, Maria, pășesc cu entuziasm în această nouă etapă a vieții.

Vali Bărbulescu, tată pentru prima oară la 50 de ani

Vali Bărbulescu și Maria Andreea Varlan Bărbulescu (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

Vali Bărbulescu și Maria Andreea Varlan Bărbulescu vor deveni părinți pentru prima oară. El a împlinit astăzi, 15 septembrie 2026, 50 de ani, în timp ce ea va împlini în luna noiembrie 40.

„Astăzi împlinesc 50 de ani și nu este alt moment mai potrivit decât acesta pentru a-mi arăta recunoștința deplină pentru anii de până acum și entuziasmul pentru cei de acum înainte. Intru, alături de soția mea, într-o etapă a vieții pe care mi-am dorit-o mereu: aceea de părinți! Am, practic, cel mai frumos cadou posibil pentru această aniversare! Vă iubesc infinit, M&M!”, a transmis Vali Bărbulescu în mediul online.

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La rândul ei, Maria a anunțat sarcina cu câteva zile înainte, pe 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică.

„Astăzi, de ziua mea de nume, sub binecuvântarea Maicii Domnului, al cărei nume îl port, vreau să împărtășesc cu voi cea mai frumoasă veste din viața mea: aceea că voi fi mamă. E ceva magic, ceva unic, un sentiment pe care nu mi-l închipuiam atât de profund și puternic. De-abia acum mă pot numi Reina cu adevărat. „I’ll Be Waiting for You” — piesa aleasă nu întâmplător, ci pentru că poartă cu ea iubirea pe care mama mea mi-a transmis-o prin muzica ABBA. Iar acum, pentru prima dată, aceeași iubire va deveni parte din povestea noastră ca părinți”, a scris soția lui Vali Bărbulescu în mediul online.

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Vali Bărbulescu și soția lui au aniversat trei ani de căsnicie în vara lui 2026

Vali Bărbulescu și Maria Andreea Varlan Bărbulescu s-au căsătorit civil în aprilie 2023 și religios în luna iulie a aceluiași an. În trecut, DJ-ul a mărturisit că partenera de viață, care este cântăreață, l-a cucerit cu empatia și sprijinul ei necondiționat.

„A apărut în viața mea Maria, o femeie ce m-a copleșit din prima clipă cu bunătatea ei. Un suflet pur cu o empatie despre care nu știam că poate exista. Un om care mi-a oferit necondiționat iubire, încredere, înțelegere și suport în orice. Gestul meu de a o cere în căsătorie nu poate compensa acum ce ea mi-a oferit deja, însă am la dispoziție restul vieții mele pentru asta… Te iubesc, Maria!”, scria pe Instagram Vali Bărbulescu, după ce a cerut-o pe Maria în căsătorie.

Foto: Instagram

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