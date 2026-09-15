Fostul partener al Mădălinei Apostol, detalii din culisele vieții din America. Ce spune despre relația ei cu Nick Rădoi

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Dispariția fulgerătoare a Mădălinei Apostol, la doar 40 de ani, a lăsat în urmă un val de durere și numeroase semne de întrebare. În timp ce apropiații încearcă să înțeleagă circumstanțele tragicului eveniment petrecut în noaptea de 12 spre 13 septembrie, fostul ei partener de viață face lumină asupra unor aspecte puțin cunoscute din viața acesteia.

Bărbatul, alături de care Mădălina are doi băieți de 22 și 19 ani, a vorbit deschis despre felul în care își creștea copiii, dar și despre speculațiile apărute în spațiul public.

O mamă devotată și un om cu un suflet uriaș

Mădălina Apostol a păstrat o relație strânsă și civilizată cu tatăl copiilor ei, chiar dacă cei doi tineri locuiau în mod obișnuit cu acesta. Vizitele erau frecvente, iar momentele petrecute împreună, cum ar fi o vacanță recentă de o săptămână la mare, consolidaseră o legătură bazată pe afecțiune și respect reciproc, conform cancan.ro.

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Tatăl băieților o descrie pe fosta sa parteneră drept o persoană mereu luminoasă, empatică și pregătită să ofere ajutor celor din jur, calități pe care le-a păstrat chiar și după plecarea sa în America. Generozitatea ei este subliniată prin cuvinte pline de apreciere: „Era fata care punea o farfurie de mâncare și un pahar de apă la toată lumea”.

Adevărul despre independența ei și relația cu Nick Rădoi

În spațiul public au circulat de-a lungul timpului diverse ipoteze privind o posibilă influență strictă sau un control pe care milionarul Nick Rădoi l-ar fi exercitat asupra Mădălinei. Fostul ei partener infirmă însă categoric aceste scenarii, precizând că aceasta a fost mereu o femeie liberă, independentă, care își ghida viața exclusiv după propriile reguli și principii.

În viziunea acestuia, nimeni din exterior nu avea vreo putere de decizie asupra alegerilor ei, iar Mădălina și-a păstrat autonomia în toate deciziile importante pe care le-a luat.

Unde se afla Mădălina în noaptea tragediei

Cât despre momentele care au precedat decesul, tatăl copiilor a clarificat că Mădălina nu se afla în propria locuință în seara respectivă. Aceasta se găsea în casa unei prietene foarte apropiate, o persoană pe care o vizita des și alături de care călătorea frecvent inclusiv în Mexic.

În paralel, prietenele apropiate ale fostei vedete resping ideea unui gest intenționat și susțin că Mădălina nu ar fi avut intenția de a-și lua viața. Potrivit acestora, tragedia ar fi fost provocată de un consum de alcool combinat cu un cocktail de medicamente, pe fundalul unei stări depresive pe care încerca să o țină sub control. În prezent, de toate rânduielile și organizarea funeraliilor se ocupă întreaga familie, alături de frații Mădălinei.

Foto – Facebook

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