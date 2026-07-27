Ema Oprișan, declarații tăioase la adresa lui Răzvan Kovacs: „Vom ajunge în instanță cel mai probabil!” Ce reproșuri îi aduce

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Tensiunile dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au atins un nou nivel după ce fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a anunțat că nu mai ia în calcul varianta unui divorț amiabil la notar.

Nemulțumită de condițiile propuse de fostul ei partener și de atitudinea acestuia față de cei doi copii pe care îi au împreună, bruneta a decis să tranșeze definitiv lucrurile pe cale legală, prin intermediul instanței de judecată.

Ruptură totală din cauza suferinței celor mici

Ema Oprișan a mărturisit că a întrerupt orice fel de contact direct cu Răzvan Kovacs, explicând că vizitele extrem de rare și scurte ale acestuia le provocau celor mici mai multă suferință decât alinare. Decizia de a tăia legătura a fost luată tocmai pentru a-i proteja pe copii de stările de confuzie și tristețe create de aparițiile sporadice ale tatălui lor.

„Răzvan nu mai face parte din prezentul nostru. Am pus capăt la orice fel de contact cu el, pentru că dacă până acum îmi doream să pot să fiu un părinte care are o legătură cu celălalt părinte, pentru copii și copiii să nu simtă, acum, tocmai pentru copii nu pot să fac chestia asta.

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Copiii mei suferă, copiii mei nu se pot bucura de două ore la câteva săptămâni și apoi să stau să îi alin. Luna a venit plângând că nu vrea ca tati să mai muncească atât, că ea nu are nevoie de jucării, chestii și trestii. Îl vrea pe tati acasă. Noah m-a întrebat dacă tati nu doarme cu el, înseamnă că doarme cu altcineva pe care iubește mai mult și o să aibă un alt copil? I-am explicat că e normal să le fie dor, dar nu poți controla nimic”, a mărturisit Ema Oprișan.

În încercarea de a-i proteja emoțional pe cei mici, fosta concurentă le vorbește deschis despre situația din familie și încearcă să le explice decizia tatălui lor fără a adăuga resentimente suplimentare.

„Este normal să vă fie dor, este tatăl vostru, el vă iubește și voi îl iubiți. Când vă e dor de el, ne uităm la videouri, la poze, la ce vreți voi. Este normal să vă doriți să-l sunați, mami nu se supără, dar tati nu mai face parte din viața noastră. El vrea să fie fericit, iar mami nu i-a mai adus fericirea. Dacă iubim un om, trebuie să-l lăsăm să fie fericit”, le transmite bruneta copiilor săi.

Custodia copiilor va fi decisă de judecători

Schimbarea de poziție a brunetei vine ca o reacție la termenii impuși de fostul partener pentru separarea la notar. Ema este determinată să lase un judecător să stabilească regulile exacte ale vizitelor și drepturilor părintești, subliniind că nu mai acceptă ca lucrurile să se desfășoare doar după regulile lui Răzvan.

„Când el o să se hotărească să facem totul legal, nu prin notariat, cum dorește el, doar după regulile lui, atunci are dreptul să vină, să-l ia. Dacă îi dă instanța copiii, bine, dacă nu, eu nu îmi bat joc de copii, așa că vom ajunge în instanță cel mai probabil. Oricât de mici ar fi, ei simt, sunt inteligenți. Dacă un om poate să stea luni de zile fără să își vadă copiii, cred că poate să stea toată viața fără ei.

Un om care nu-și dorește nicio legătură și consideră că fosta lui viață trebuie îngropată și că e un ghimpe pentru viața lui actuală, poate să dea de bunăvoie acordul că îmi dă dreptul total asupra copilului. Este tot copilul tău, tot numele lui, dar asta nu înseamnă că trebuie să fiu agățată pentru fiecare document, pentru fiecare orice chestie de el”, a mai declarat fosta concurentă TV.

Foto – Facebook

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