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Gerry Kelly, una dintre cele mai iubite și respectate voci din televiziunea din Irlanda de Nord, a încetat din viață la vârsta de 77 de ani. Fostul prezentator emblematic de la UTV și BBC Radio Ulster lasă în urmă o carieră memorabilă, întinsă pe parcursul mai multor decenii, în care a definit divertismentul de televiziune. Kelly, care în 2018 dezvăluise public că fusese diagnosticat cu cancer, rămâne în memoria colectivă drept omul care a adus în casele tuturor cele mai mari nume din lumea spectacolului și a sportului.

O carieră legendară și emisiuni care au scris istorie

Gerry Kelly a fost o prezență constantă și liniștitoare pe micile ecrane, devenind rapid o figură de reper pentru mai multe generații de privitori. Emisiunea sa de tip chat-show, purtând simplu numele „Kelly”, a rulat timp de 17 ani la postul UTV și s-a transformat într-un adevărat fenomen, fiind un program absolut obligatoriu de urmărit în serile de vineri.

Impactul său asupra peisajului media a fost subliniat de Simon Clemison, directorul de știri și programe al UTV, care a adus un omagiu cald fostului său coleg.

„Gerry Kelly a fost unul dintre cei mai cunoscuți și mai iubiți oameni de televiziune din Irlanda de Nord. Emisiunea sa de tip chat-show de la UTV, Kelly, a fost difuzată timp de 17 ani și a devenit un program ‘de neratat’ în serile de vineri, având ca invitați unele dintre cele mai mari nume din lumea divertismentului.

Gerry Kelly a revenit la UTV în urmă cu doar câțiva ani ca gazdă a emisiunii The Kelly Years, o serie care rememora sutele de vedete din lumea filmului, televiziunii, muzicii și sportului care au călcat pragul studiourilor noastre. Transmitem sincerele noastre condoleanțe soției, familiei și prietenilor lui Gerry”, a declarat Simon Clemison.

Momentul antologic cu tânărul Rory McIlroy și valul de reacții oficiale

Printre sutele de interviuri de profil înalt realizate de-a lungul anilor, unul a rămas întipărit în mod deosebit în memoria publicului: momentul în care Gerry Kelly l-a avut ca invitat pe un Rory McIlroy de doar opt ani. Imaginile cu viitorul campion mondial la golf nimerind mingile direct în cuva unei mașini de spălat au devenit virale la nivel internațional.

Dispariția marelui om de televiziune a stârnit un val profund de regret și la nivel politic. Vice-prim-ministrul Emma Little-Pengelly și-a exprimat tristețea printr-un mesaj emoționant, amintind de calitățile umane ale prezentatorului.

„Îmi pare nespus de rău să aflu despre moartea lui Gerry Kelly, un chip și o voce familiare pentru atâtea generații din Irlanda de Nord. A fost un prezentator extrem de iubit, o personalitate uriașă. A luat interviuri câtorva sute de oameni de-a lungul deceniilor, inclusiv prin celebrul său moment cu un tânăr Rory McIlroy și mașina de spălat!

Gândurile mele se îndreaptă către întreaga sa familie și către prietenii săi în aceste momente de doliu; le trimit cele mai profunde condoleanțe și fie ca Dumnezeu să fie alături de ei și să-i aline în această perioadă de grea pierdere”, a transmis Emma Little-Pengelly.

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Un mentor generos și un maestru al interviului

Pe lângă succesul la public, Gerry Kelly a fost profund respectat de colegii de breaslă pentru stilul său empatic și modul unic în care își aborda invitații în studio.

Omul de televiziune William Crawley a evidențiat calitățile profesionale și umane care l-au transformat pe Kelly într-un reper al jurnalismului de divertisment.

„Sunt trist să aflu că Gerry Kelly a murit. Avea un dar rar de a-și deschide invitații, dând dovadă de o curiozitate profundă și o căldură autentică; făcea ca interviurile să semene cu niște conversații reale. A inspirat, a încurajat și a îndrumat și alți oameni de televiziune. O mare vedetă care a rămas întotdeauna un domn”, a afirmat William Crawley.

Foto – Profimedia

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