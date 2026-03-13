Enrica Bonaccorti, una dintre cele mai iubite personalități ale televiziunii italiene, a murit la 76 de ani

Enrica Bonaccorti, una dintre cele mai populare figuri ale televiziunii italiene, a încetat din viață la vârsta de 76 de ani. Prezentatoare, actriță și autoare, a fost unul dintre cele mai îndrăgite chipuri de pe micul ecran timp de peste cinci decenii, lucrând atât pentru RAI, cât și pentru Mediaset.
Născută pe 18 noiembrie 1949 la Savona, Bonaccorti și-a început cariera la sfârșitul anilor 1960 în teatru. La început, a colaborat cu actrița Paola Quattrini și cu compania artistică a cântărețului și actorului Domenico Modugno. Ulterior, a trecut la cinema și seriale TV, devenind și prezentatoare de radio.
Ascensiunea în anii ’80 și consacrarea pe micul ecran
Cel mai mare succes al ei a venit în anii 1980, când s-a impus ca una dintre cele mai populare prezentatoare de televiziune din Italia. În 1987 a câștigat premiul Telegatto pentru „Personalitatea feminină a anului”. În 1991 a prezentat primul sezon al celebrului program Non è la Rai. Un an mai târziu, a prezentat în prime-time emisiunea Vota la Voce, alături de Red Ronnie.
În anii următori, Bonaccorti a continuat să apară la televizor ca invitată și comentatoare în diverse programe. Pe lângă cariera din televiziune și radio, a fost și scriitoare, publicând patru romane între 2007 și 2022. În lumea muzicii italiene, și-a lăsat amprenta ca textieră. Printre cele mai cunoscute creații ale sale se numără versurile celebrului cântec La lontananza de Domenico Modugno.
La sfârșitul lunii septembrie 2025, Bonaccorti a dezvăluit public că suferă de cancer pancreatic, printr-o postare pe rețelele sociale. A mărturisit că timp de câteva luni se retrăsese din viața publică și chiar de lângă cei mai apropiați prieteni din cauza bolii.
În mesajul ei, prezentatoarea a spus că a decis să vorbească deschis despre situație și să o înfrunte cu putere, mulțumind publicului pentru sprijin. Anterior, în septembrie 2023, anunțase că suferise o operație pe cord deschis, în timpul căreia i-au fost montate patru bypassuri. Atunci îi sfătuise pe urmăritori să aibă grijă de sănătatea lor și să își facă controale regulate.
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.