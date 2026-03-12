Iulian Mugurel Vrabete a murit. Basistul trupei Holograf avea 70 de ani

Doliu în muzica românească: Iulian Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf, a murit. Artistul a lăsat în urmă o carieră remarcabilă, definind stilul trupei și contribuind la dezvoltarea rockului românesc din 1987.

Iulian Mugurel Vrabete a murit

Doliu profund în lumea muzicii românești: Mugurel Vrabete, basistul emblematic al trupei Holograf, ne-a părăsit. Artistul, care a definit rockul românesc timp de decenii, și-a încheiat parcursul într-o zi ce va rămâne gravată în memoria tuturor iubitorilor de muzică.

„E prea mult și prea des🖤 Mugurel Vrabete nici nu stii ce rău îmi pare…RI.P.. ce trupă rock e-n cer, Doamne…”, a scris jurnalista Anca Florea, exprimând durerea resimțită de întreaga comunitate artistică.

Mugurel Vrabete, născut în București, și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din adolescență, alegând chitara bas ca instrumentul său definitoriu. În anii 1970, a fondat formația Basorelief, un proiect de jazz-rock progresiv influențat de tendințele occidentale care începeau să pătrundă în România.

Talentul său excepțional l-a făcut rapid remarcat printre muzicienii vremii.

Cariera sa a cunoscut un punct de cotitură în 1987, când s-a alăturat trupei Holograf și a devenit parte integrantă a uneia dintre cele mai iubite formații din țară. Alături de Dan Bittman și colegii săi, Iualian Mugurel Vrabete a contribuit la crearea unui stil unic, îmbinând rockul melodic cu influențe pop și balade ce au cucerit publicul.

Muzicianul lupta cu o boală gravă

Cauza decesului nu a fost făcută publică, însă, potrivit Cancan, acesta lupta de mai mulți ani cu o boală gravă. Tot din această cauză, basistul nu a mai urcat pe scenă cu trupa Holograf pe 28 februarie, când au susținut un concert la Bacău.

Nicu Alifantis și-a exprimat tristețea cu privire la trecerea în neființă a basistului.

„Ce primăvară tristă. Ne-a părăsit Iulian Mugurel Vrabete lăsând un mare gol în muzica inimilor noastre. Drum lin, Mugurel, Dumnezeu să te odihnească în pace, prieten drag!”, a scris acesta pe Facebook.

„Vestea a căzut ca un trăznet… Încă sunt în stare de șoc și mintea mea refuză să accepte realitatea… (Mugurel) Iulian Vrabete a plecat într-o altă dimensiune. Drum lin spre lumină om minunat. Condoleanțe familiei”, a scris și Tibi Dutzu în mediul online, șocat de decesul prietenului său.

Sursă foto: Facebook

