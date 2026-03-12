  MENIU  
Home > Vedete > Iulian Mugurel Vrabete a murit. Basistul trupei Holograf avea 70 de ani

Iulian Mugurel Vrabete a murit. Basistul trupei Holograf avea 70 de ani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 12.03.2026, 10:29

Doliu în muzica românească: Iulian Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf, a murit. Artistul a lăsat în urmă o carieră remarcabilă, definind stilul trupei și contribuind la dezvoltarea rockului românesc din 1987.

Iulian Mugurel Vrabete a murit

Doliu profund în lumea muzicii românești: Mugurel Vrabete, basistul emblematic al trupei Holograf, ne-a părăsit. Artistul, care a definit rockul românesc timp de decenii, și-a încheiat parcursul într-o zi ce va rămâne gravată în memoria tuturor iubitorilor de muzică.

„E prea mult și prea des🖤 Mugurel Vrabete nici nu stii ce rău îmi pare…RI.P.. ce trupă rock e-n cer, Doamne…”, a scris jurnalista Anca Florea, exprimând durerea resimțită de întreaga comunitate artistică.

Mugurel Vrabete, născut în București, și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din adolescență, alegând chitara bas ca instrumentul său definitoriu. În anii 1970, a fondat formația Basorelief, un proiect de jazz-rock progresiv influențat de tendințele occidentale care începeau să pătrundă în România.

A fost ales cel mai frumos nume feminin din lume! Îl întâlnim și în România
A fost ales cel mai frumos nume feminin din lume! Îl întâlnim și în România
Recomandarea zilei

Talentul său excepțional l-a făcut rapid remarcat printre muzicienii vremii.

Cariera sa a cunoscut un punct de cotitură în 1987, când s-a alăturat trupei Holograf și a devenit parte integrantă a uneia dintre cele mai iubite formații din țară. Alături de Dan Bittman și colegii săi, Iualian Mugurel Vrabete a contribuit la crearea unui stil unic, îmbinând rockul melodic cu influențe pop și balade ce au cucerit publicul.

Oana Țoiu face lumină în scandalul privind repatrierea fiicei lui Victor Ponta. Ce a declarat, clar, ministra de Externe
Oana Țoiu face lumină în scandalul privind repatrierea fiicei lui Victor Ponta. Ce a declarat, clar, ministra de Externe
Recomandarea zilei

Citește și: Cântărețul columbian Zalek a murit la 30 de ani în urma unui accident de motocicletă

Citește și: Jack Osbourne a devenit tată pentru a cincea oară. Numele inedit ales pentru fiica sa, omagiu adus lui Ozzy Osbourne

Muzicianul lupta cu o boală gravă

Cauza decesului nu a fost făcută publică, însă, potrivit Cancan, acesta lupta de mai mulți ani cu o boală gravă. Tot din această cauză, basistul nu a mai urcat pe scenă cu trupa Holograf pe 28 februarie, când au susținut un concert la Bacău.

Nicu Alifantis și-a exprimat tristețea cu privire la trecerea în neființă a basistului.

Citește și: Mihai Trăistariu, confesiuni dureroase despre relaţia cu părinţii şi despre traumele din copilărie: „Îi dădea cu pumnii, după ce i-a pus perna în cap”

Citește și: Ce a decis Ioana Ginghină, după ce a rămas fără job-ul de la emisiunea lui Măruță: „Nu are nicio legătură cu plecatul de la Pro TV”

„Ce primăvară tristă. Ne-a părăsit Iulian Mugurel Vrabete lăsând un mare gol în muzica inimilor noastre. Drum lin, Mugurel, Dumnezeu să te odihnească în pace, prieten drag!”, a scris acesta pe Facebook.

„Vestea a căzut ca un trăznet… Încă sunt în stare de șoc și mintea mea refuză să accepte realitatea… (Mugurel) Iulian Vrabete a plecat într-o altă dimensiune. Drum lin spre lumină om minunat. Condoleanțe familiei”, a scris și Tibi Dutzu în mediul online, șocat de decesul prietenului său.

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Gabriela Cristea, primele declarații după ce s-a spus că îl va înlocui pe Cătălin Măruță la PRO TV: „Lucrurile sunt în analiză”
Gabriela Cristea, primele declarații după ce s-a spus că îl va înlocui pe Cătălin Măruță la PRO TV: „Lucrurile sunt în analiză”
Fanatik
O angajată a Senatului a mers la CAR să ceară un împrumut și a ajuns condamnată pentru înșelăciune. Rețeaua creditelor frauduloase din Parlament
O angajată a Senatului a mers la CAR să ceară un împrumut și a ajuns condamnată pentru înșelăciune. Rețeaua creditelor frauduloase din Parlament
GSP.ro
„Cea mai frumoasă fată din lume”, fiica fostului internațional din Premier League, s-a logodit la 20 de ani de la fotografia-eveniment
„Cea mai frumoasă fată din lume”, fiica fostului internațional din Premier League, s-a logodit la 20 de ani de la fotografia-eveniment
Click.ro
Rețetă turcească de post. Cum se prepară delicioasele păstăi în ulei de măsline, simple și aromate
Rețetă turcească de post. Cum se prepară delicioasele păstăi în ulei de măsline, simple și aromate
TV Mania
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Redactia.ro
Doliu în lumea muzicii din România. A murit unul dintre liderii trupei Holograf
Doliu în lumea muzicii din România. A murit unul dintre liderii trupei Holograf
Citește și...
Ei sunt jucătorii care au câștigat milioane de euro de la Gigi Becali. „Păi și Alibec a luat 500.000 pentru 30 de minute”
Bobonete, dezvăluire savuroasă despre viaţa personală a lui Carmen Tănase! A zis-o la TV: Eu nu am
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
A murit basistul trupei Holograf, Iulian Vrabete. Urma să aibă concert la Sala Palatului
Cântărețul columbian Zalek a murit la 30 de ani în urma unui accident de motocicletă
Jack Osbourne a devenit tată pentru a cincea oară. Numele inedit ales pentru fiica sa, omagiu adus lui Ozzy Osbourne
Mihai Trăistariu, confesiuni dureroase despre relaţia cu părinţii şi despre traumele din copilărie: "Îi dădea cu pumnii, după ce i-a pus perna în cap"
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Nicuşor Dan a semnat decretele imediat după şedinţa CSAT. Schimbări importante pentru români

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cântărețul columbian Zalek a murit la 30 de ani în urma unui accident de motocicletă
Cântărețul columbian Zalek a murit la 30 de ani în urma unui accident de motocicletă
Jack Osbourne a devenit tată pentru a cincea oară. Numele inedit ales pentru fiica sa, omagiu adus lui Ozzy Osbourne
Jack Osbourne a devenit tată pentru a cincea oară. Numele inedit ales pentru fiica sa, omagiu adus lui Ozzy Osbourne
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Astrolog Elena Bunescu, mesaj de atenționare pentru 3 zodii: intră într-o zonă de risc! Capcane ascunse, decizii greșite și consecințe grave
Astrolog Elena Bunescu, mesaj de atenționare pentru 3 zodii: intră într-o zonă de risc! Capcane ascunse, decizii greșite și consecințe grave
Elle
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Bucurie imensă pentru celebra artistă! A adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Suntem complet îndrăgostiți” Foto
Bucurie imensă pentru celebra artistă! A adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Suntem complet îndrăgostiți” Foto
Giulia Anghelescu spune adevărul despre operațiile sale estetice! Care sunt intervențiile la care a apelat: „Cea mai bună decizie pe care am luat-o...”
Giulia Anghelescu spune adevărul despre operațiile sale estetice! Care sunt intervențiile la care a apelat: „Cea mai bună decizie pe care am luat-o...”
DailyBusiness.ro
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
A1.ro
Ipostazele sexy în care Naba Salem de la Survivor s-a filmat recent. Imaginile cu care a atras atenția în mediul online
Ipostazele sexy în care Naba Salem de la Survivor s-a filmat recent. Imaginile cu care a atras atenția în mediul online
Mihai Trăistariu, confesiuni dureroase despre relaţia cu părinţii şi despre traumele din copilărie: "Îi dădea cu pumnii, după ce i-a pus perna în cap"
Mihai Trăistariu, confesiuni dureroase despre relaţia cu părinţii şi despre traumele din copilărie: "Îi dădea cu pumnii, după ce i-a pus perna în cap"
Olivia Steer, implicată într-un proces cu miză financiară majoră pentru un teren al familiei sale
Olivia Steer, implicată într-un proces cu miză financiară majoră pentru un teren al familiei sale
Ce a decis Ioana Ginghină, după ce a rămas fără job-ul de la emisiunea lui Măruță: „Nu are nicio legătură cu plecatul de la Pro TV”
Ce a decis Ioana Ginghină, după ce a rămas fără job-ul de la emisiunea lui Măruță: „Nu are nicio legătură cu plecatul de la Pro TV”
Secretele Danei Săvuică pentru o siluetă impecabilă la 56 de ani. Cum își păstrează energia și echilibrul fizic și emoțional
Secretele Danei Săvuică pentru o siluetă impecabilă la 56 de ani. Cum își păstrează energia și echilibrul fizic și emoțional
Observator News
Răsadurile pe care producătorii pariază pentru recolte bogate la vară. Vânzările au început în sere
Răsadurile pe care producătorii pariază pentru recolte bogate la vară. Vânzările au început în sere
Libertatea pentru Femei
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Vin ZILE NEGRE!!💥 Urania rupe tăcerea cu una dintre cele mai dure previziuni! Perioadă tulbure, cu lovituri crâncene! NOROCUL SE EVAPORĂ, ghinionul se așterne, lacrimile încep să curgă... Astrele nu mai oferă protecție
Vin ZILE NEGRE!!💥 Urania rupe tăcerea cu una dintre cele mai dure previziuni! Perioadă tulbure, cu lovituri crâncene! NOROCUL SE EVAPORĂ, ghinionul se așterne, lacrimile încep să curgă... Astrele nu mai oferă protecție
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Redactia.ro
Doliu în lumea muzicii din România. A murit unul dintre liderii trupei Holograf
Doliu în lumea muzicii din România. A murit unul dintre liderii trupei Holograf
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Breaking News. Membrul trupei Holograf s-a stins din viață
Breaking News. Membrul trupei Holograf s-a stins din viață
Avertisment: Netratată, boala cronică de rinichi poate duce la dializă sau transplant de organ
Avertisment: Netratată, boala cronică de rinichi poate duce la dializă sau transplant de organ
Alertă de sănătate. Patru tipuri de șervețele umede contaminate pot provoca infecții grave și chiar sepsis. 6 persoane au murit
Alertă de sănătate. Patru tipuri de șervețele umede contaminate pot provoca infecții grave și chiar sepsis. 6 persoane au murit
Anul în care România va intra în recesiune. Analist economic: „este cea mai îngrijorătoare știre de la începutul anului”
Anul în care România va intra în recesiune. Analist economic: „este cea mai îngrijorătoare știre de la începutul anului”
TV Mania
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Cum arată casa Loredanei Groza din nordul Capitalei. De ce a refuzat luxul ostentativ și ce obiect neașteptat domină dormitorul artistei? Vezi imagini rare din vila divei!
Cum arată casa Loredanei Groza din nordul Capitalei. De ce a refuzat luxul ostentativ și ce obiect neașteptat domină dormitorul artistei? Vezi imagini rare din vila divei!
Mama lui Radu Ștefan Bănică, apariție rară! Cum arată azi Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică Jr. Este total schimbată!
Mama lui Radu Ștefan Bănică, apariție rară! Cum arată azi Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică Jr. Este total schimbată!
„Șansele sunt minime!” Aurelian Temișan rupe tăcerea despre dezastrul din culisele Antena 1! Există un detaliu tulburător legat de plecarea Andreei Bălan și a lui Andrei Aradits. „Nu trebuia dezbinat acel juriu”
„Șansele sunt minime!” Aurelian Temișan rupe tăcerea despre dezastrul din culisele Antena 1! Există un detaliu tulburător legat de plecarea Andreei Bălan și a lui Andrei Aradits. „Nu trebuia dezbinat acel juriu”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton