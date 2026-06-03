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Lumea muzicii populare românești este în doliu după dispariția violonistului Adrian Luca, găsit fără viață în locuința sa din Târgu-Jiu. Artistul de 68 de ani s-a stins din cauza unor probleme de sănătate, lăsând un gol imens în inimile celor care l-au iubit.

Violonistul Adrian Luca a murit la 68 ani

Doliu în lumea muzicii populare românești. Adrian Luca, unul dintre cei mai apreciați violoniști și fost dirijor al Ansamblului Profesionist „Maria Lătărețu” din Târgu-Jiu, s-a stins din viață la doar 68 de ani. Artistul a fost găsit fără suflare în propria locuință, iar vestea a îndurerat o întreagă comunitate de admiratori și colegi de breaslă.

Familia a făcut publică tragedia printr-un mesaj emoționant scris de fiul maestrului pe rețelele de socializare: „Un suflet minunat s-a ridicat la cer. Vei rămâne veșnic în sufletul nostru. Zbor lin! Drum lin către stele, Tata! Îți voi simți mereu lipsa, dar amintirea ta trăiește în mine”.

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Artistul se confrunta cu probleme de sănătate

Adrian Luca și-a dedicat întreaga viață muzicii populare românești, devenind o figură emblematică pentru acest gen. Deși se confrunta de câțiva ani cu probleme de sănătate, printre care și afecțiuni cardiace, pasiunea pentru vioară și scenă l-au ținut activ până în ultimele momente.

Potrivit gorjonline, care citează surse apropiate familiei, starea sa s-a agravat în ultimele două săptămâni, iar familia crede că decesul acestuia a survenit în seara zilei de 1 iunie 2026. Trupul neînsuflețit al artistului a fost descoperit pe 2 iunie de către fiul său, care a alertat imediat autoritățile.

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Maestrul va fi condus pe ultimul drum în data de 5 iunie 2026. Cei care doresc să îi aducă un omagiu își pot lua rămas-bun la Capela Cimitirului Municipal Târgu Jiu, unde trupul său a fost depus. Slujba de înmormântare va începe la ora 12.00.

Adrian Luca lasă în urmă nu doar o carieră strălucită, ci și o moștenire culturală de neprețuit. Talentul său a bucurat generații întregi, iar muzica sa va dăinui în inimile tuturor celor care l-au apreciat.

Sursă foto: Facebook

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