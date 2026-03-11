Ce a decis Ioana Ginghină, după ce a rămas fără job-ul de la emisiunea lui Măruță: „Nu are nicio legătură cu plecatul de la Pro TV”

Ioana Ginghină a fost afectată și ea de închiderea emisiunii „La Măruță”, unde avea o rubrică în fiecare zi de marți. Deși a încheiat colaborarea cu trustul Tv, actrița s-a reorientat rapid și acum are un nou proiect cu care se mândrește.

Ce face Ioana Ginghină, după ce a plecat de la PRO TV

Actrița spune că a reușit să se relaxeze mai mult și acum se bucură de roadele muncii sale. După ce emisiunea „La Măruță” a ieșit din grila postului, Ginghină a trebuit să se reorienteze, așa că a făcut pașii necesari pentru a își aranja un nou proiect.

Ea prezintă emisiunea „Între noi fie vorba”, la Național FM, iar lucrurile sunt așezate și liniștite pentru ea.

„Legat de emisiunea „Între noi fie vorba”, mă rog, nu avea pe atunci titlul ăsta, nu avea niciun titlu, discuțiile cu producătorii emisiunii și cu colega mea, Raluca Găină, erau dinainte de a ieși din grila de programe „La Măruță”, pentru că eram undeva în noiembrie, început de decembrie, când au început discuțiile.

Deci, practic, nu are nicio legătură cu plecatul de la Pro TV, pentru că eu oricum puteam să fac radio, la orice radio. Nu există o exclusivitate pe partea de radio, deci eu puteam să merg la orice radio să fac emisiune, chiar dacă aveam rubrica de marți de „la Măruță”. Discuțiile erau dinainte și îmi doream foarte mult să fac radio.

Era ceva nou pentru mine și, cumva, era un vis pe care nu îl îndeplinisem, iar acum erau șanse mari să îl îndeplinesc. Deci discuțiile existau, doar că nu știam când, în ce zi, dacă să fie în direct sau să fie înregistrat. Adică eram în discuții de destul de mult timp, așa încât nu pot să spun că propunerea a venit imediat după ce emisiunea „La Măruță” a ieșit din grila de programe”, a mărturisit Ginghină pentru cancan.ro

Despre ce este emisiunea

Vedeta a vorbit despre faptul că producția se dorește a fi una pentru toate genurile și nu se adresează doar femeile. Mai mult, Ginghină spune că ar vrea ca fiecare femeie să înțeleagă că nu există concurență între femei.

„Între noi fie vorba” se vrea o emisiune pentru toate genurile, adică nu este doar pentru femei. Este făcută de două femei, dar primii invitați au fost doi bărbați, un psiholog și un sociolog. Acum ne-am dus mai mult în zona femeilor pentru că este martie și de aceea am vrut ca prima emisiune să fie dedicată zilei de 8 Martie.

Eu ce îmi doresc, și prin temele pe care le abordăm, este oful meu, și anume ca femeile să înțeleagă că nu sunt într-o concurență unele cu celelalte și că ar putea să mute munții din loc dacă s-ar uni și ar fi alături unele de celelalte. Pentru că, de fapt, concurența nu este între noi. Indiferent că ești mai bună sau mai puțin bună, lucrurile care trebuie să se întâmple se vor întâmpla”, a continuat vedeta.

