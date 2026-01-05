Ioana Ginghină, pe perfuzii din cauza epuizării: „Din păcate, nu prea am limită”

Ioana Ginghină recunoaște că depășirea limitelor i-a afectat sănătatea în 2025. În 2026, actrița își dorește mai mult echilibru, concentrându-se pe proiecte creative și relația armonioasă cu fiica ei, Ruxandra.

Ioana Ginghină a ajuns pe perfuzii din cauza epuizării

Ioana Ginghină a început anul 2026 cu planuri ambițioase și dorința de a-și extinde orizonturile profesionale. Actrița recunoaște că anul 2025 a fost intens, cu proiecte și dorințe împlinite, dar și cu momente în care a fost nevoită să se oprească din cauza epuizării.

„Din păcate, nu prea am limită la muncă. Muncesc foarte mult și mă adună perfuziile. În ultimul timp muncesc, muncesc până clachez și efectiv ajung la perfuzii”, a declarat actrița, care își dorește să învețe să se oprească înainte ca oboseala să o copleșească.

Ioana Ginghină a povestit pentru Cancan și despre timpul petrecut acasă, un loc de relaxare care o ajută să se reîncarce: „Stau și admir bradul, sunt toate luminițele aprinse și în curte, și este momentul în care mă relaxez cel mai bine”.

Actrița, despre relația cu fiica ei

Un aspect care îi aduce împlinire Ioanei este relația matură și profundă pe care o are cu fiica ei, Ruxandra, care se apropie de majorat.

„Viața mea cu Ruxy este perfectă în acest moment. Au trecut toate nebuniile de adolescență, de vreo doi ani suntem foarte ok una cu cealaltă”, a precizat ea.

Ioana Ginghină vorbește cu mândrie despre anturajul sănătos și activitățile creative care o definesc pe fiica sa: desen, mozaic, actorie, teatru și dans.

„E o tânără implicată în foarte multe activități artistice și care necesită creativitate. Sunt foarte mândră de ea” mărturisește actrița.

Un moment special a fost apelul de la miezul nopții de Revelion, când Ruxandra i-a urat ”La mulți ani” și i-a trimis un selfie cu prietenii, dovedind respectul și încrederea dintre ele.

Ioana Ginghină, despre podcastul „Tabu by Ioana Ginghină”

2025 a fost anul în care Ioana Ginghină a făcut un pas neprevăzut în lumea digitală, lansând podcastul „Tabu by Ioana Ginghină”.

„De mult se tot insista să-mi fac un podcast. Și, cumva, pe finalul anului am fost convinsă, deși nu era neapărat ceva ce-mi doream. Dar acum îmi place foarte mult ceea ce fac”, a precizat ea.

Actrița își propune ca până la finalul lui 2026 să ducă acest proiect la un alt nivel: „Mi-ar plăcea ca la final de 2026 să bubuie acest lucru și să aibă succesul pe care mi-l doresc”.

Pe plan profesional, Ioana își dorește să se întoarcă în lumea ficțiunii, fie printr-un serial, fie printr-un film.

„În 2025 nu am făcut, am făcut în 2024 și se lansează filmul acum, în 2026. Simt nevoia de a fi făcut un produs de ficțiune”, a mărturisit actrița.

Sursă foto: Instagram

