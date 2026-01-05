Ioana Ginghină, pe perfuzii din cauza epuizării: „Din păcate, nu prea am limită”

Ioana Ginghină recunoaște că depășirea limitelor i-a afectat sănătatea în 2025. În 2026, actrița își dorește mai mult echilibru, concentrându-se pe proiecte creative și relația armonioasă cu fiica ei, Ruxandra.
Ioana Ginghină a ajuns pe perfuzii din cauza epuizării
Ioana Ginghină a început anul 2026 cu planuri ambițioase și dorința de a-și extinde orizonturile profesionale. Actrița recunoaște că anul 2025 a fost intens, cu proiecte și dorințe împlinite, dar și cu momente în care a fost nevoită să se oprească din cauza epuizării.
„Din păcate, nu prea am limită la muncă. Muncesc foarte mult și mă adună perfuziile. În ultimul timp muncesc, muncesc până clachez și efectiv ajung la perfuzii”, a declarat actrița, care își dorește să învețe să se oprească înainte ca oboseala să o copleșească.
Ioana Ginghină a povestit pentru Cancan și despre timpul petrecut acasă, un loc de relaxare care o ajută să se reîncarce: „Stau și admir bradul, sunt toate luminițele aprinse și în curte, și este momentul în care mă relaxez cel mai bine”.