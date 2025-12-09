O nouă zi liberă pentru părinți. Proiectul a trecut de Senat

Senatul a adoptat tacit o propunere legislativă care acordă părinților zi liberă în prima zi de școală. Inițiativa urmărește să permită părinților să participe la festivitatea de deschidere fără a-și lua concediu sau a se învoi de la serviciu.

Părinții ar putea primi zi liberă în prima zi de școală

O nouă zi liberă pentru părinți în prima zi de școală a copiilor lor a fost propusă de senatorul PSD Claudiu Catană. Proiectul de lege a trecut tacit de Senat și urmează să fie discutat în Camera Deputaților, notează Hotnews.

Inițiativa legislativă prevede acordarea unei zile libere părinților în prima zi a anului școlar pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Scopul este de a permite părinților să fie alături de copiii lor în acest moment important, fără a fi nevoiți să își ia concediu sau să se învoiască de la serviciu.

În expunerea de motive, se subliniază importanța acestui moment pentru întreaga familie: „Prima zi de școală este un eveniment important pentru întreaga familie. Emoțiile cele mai puternice le trăiesc părinții, care se întreabă: Se va acomoda copilul meu la școală sau grădiniță? Va plânge? Va vrea să stea fără mine?”

Prezența părinților este considerată crucială pentru adaptarea copilului la noul mediu. Această inițiativă vine în sprijinul părinților care doresc să fie alături de copiii lor în acest moment semnificativ.

Procesul legislativ și implementarea

Adoptarea tacită de către Senat înseamnă că proiectul a trecut fără vot formal. Următorul pas este discutarea în Camera Deputaților, care este for decizional. După aceea, proiectul va trebui promulgat de președintele României pentru a deveni lege.

Dacă va fi aprobat, acest proiect va aduce o schimbare semnificativă pentru părinții care lucrează, oferindu-le posibilitatea de a participa la festivitatea de deschidere a anului școlar fără a-și compromite obligațiile profesionale.

Zile libere pentru elevi în anul școlar 2025-2026

În anul școlar 2025-2026, elevii au mai multe zile libere:

Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Vacanța mobilă din februarie: o săptămână, diferită pentru fiecare județ

Vacanța de primăvară: 4 – 14 aprilie 2026

Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026

De asemenea mai sunt libere zilele de Crăciun, Anul Nou și Paște.

Sursă foto: Shutterstock

