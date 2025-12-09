Lucruri neștiute despre Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. Drumul de la jurnalism la funcția de edil

Ciprian Ciucu a fost ales primar al Capitalei în urma votului de duminică 7 decembrie, moment în care a câștigat alegerile cu un procent covârșitor în fața adversarilor săi. Însă, cine este cel care va ocupa scaunul de primar general? Iată câteva lucruri neștiute despre edil.

Lucruri neștiute despre Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu are 47 de ani și planuri mari pentru București. Toată lumea cunoaște proiectele desfășurate în sectorul 6 pe care l-a condus mai mult timp, că joacă baschet și merge la sală și că atunci când a obținut primul mandat la 6 a mers acasă la Ilie Bolojan, la Oradea.

Însă în spatele lui se află o poveste mai complexă, un drum presărat cu „de toate”. Nu mulți știu că noul primar general a fost jurnalist, că este comparat cu antrenorul argentinian Mauricio Pochettino sau că Ilie Bolojan l-a sfătuit să nu ia șpagă.

Ciprian Ciucu a lucrat ca ziarist

Însă de la sfârșitul anilor ’90 Ciprian Ciucu a lucrat la ziarist și a colaborat cu publicații precum Dilema Veche, Cotidianul, HorNews și Euractiv. De asemenea, el a avut propria rubrică în Observator Cultural, în perioada 2005-2009.

”Am fost printre primii contributori de la Contributors HotNews, cred că al doilea articol a fost scris de mine acolo”, dezvăluia Ciucu în urmă cu câțiva ani.

Citește și: Nicușor Dan, mesaj pentru Ciprian Ciucu, după ce edilul a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei: „Un oraș complex, restanțe deja istorice”

Citește și: Trecutul neștiut al lui Ciprian Ciucu. Drama din copilărie care l-a marcat. „De multe ori nu eram cel mai cool dintr-un grup!”

Sfaturile primit de la Ilie Bolojan

Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan se cunosc de mult timp, iar edilul a primit și ascultat sfaturile premierului.

Primarul general a mers la Oradea, la Bolojan, după ce a câștigat primul mandat în Sectorul 6 pentru sfaturi despre administrație. La revenirea în București, Ciucu a mărturisit că Bolojan l-a sfătuit să își alcătuiască o echipă de specialiști la primărie și un departament performant de atragere a fondurilor europene. De asemenea, actualul premier l-a sfătuit să nu îi fie frică să taie acolo unde nu este performanță.

Un alt sfat important pe care Ilie Bolojan i l-a dat lui Ciprian Ciucu a fost să nu ia șpagă.

„Al treilea lucru, mi l-a zis așa, în stilul dânsului: E bine să postești. Nu am înțeles ce vrea… domne nu sunt în post. Zice nu, nu, nu la acel gen de post mă gândesc. E bine să postești și să nu iei șpagă, să nu fii sclavul nimănui. Să fii tu, cu conștiința ta. Pentru că dacă iei o dată, iei și a doua oară și te vor suna și vei începe să faci din ce în ce mai multe compromisuri și nu îți vei putea atinge obiectivele. Pentru că tentațiile sunt foarte mari, vă zic. Ca primar, dacă vrei să ieși cu milioane de euro, poți să ieși cu milioane de euro în cont. Vorbesc foarte serios”, a mai dezvăluit atunci primarul.

Ciprian Ciucu, comparat cu Mauricio Pochettino

În urmă cu câțiva ani, Ciprian Ciucu a început să fie comparat cu selecționerul SUA, Mauricio Pochettino. În cadrul unui interviu, el a dezvăluit că i s-a întâmplat, atunci când a mers în străinătate, să i se spună acest lucru.

”Genetica ne oferă surprize… Mi se spune mai mult când ies din țară chestia asta. Nu mi s-au cerut autografe prin deplasările în străinătate, dar adevărul e că nu am mai ajuns la Londra de vreo 3-4 ani. Eu lucrez în consultanță mai ales in Europa de Est și în Balcanii de Vest, iar acolo foarte mulți oameni mi-au spus că semăn foarte bine cu tipul acela. Eu sunt cumva integrat în comunitatea de expați de acolo și, cand se joacă meciuri, mă mai uit si eu cu ei”, a recunoscut Ciprian Ciucu într-un interviu pentru Sport.ro.

Citește și: Reacția lui Victor Ponta după alegerile pentru Primăria Capitalei: „USR s-a făcut iar de râs!” Ce spune despre victoria lui Ciprian Ciucu

Citește și: Ce obiective și-a fixat Ciprian Ciucu ca primar general al Capitalei. „Mă voi ocupa împreună cu echipa mea!”

Copilăria edilului, marcată de divorțul părinților

Părinții lui Ciprian Ciucu au divorțat pe vremea când el avea doar 4 ani, lucru care l-a marcat profund.

„Părinţii s-au despărțit când aveam 4 ani și îmi aduc aminte că mergeam la școală, am crescut practic în curtea şcolii. De aici si dorinţa mea să deschid curţile școlilor să le amenajez ca să avem copii care sunt într-un mediu mult mai sigur, joacă fotbal, joacă baschet”, a afirmat, la un moment dat, primarul Capitalei.

Acesta s-a înscris la liceul militar, însă și-a dat rapid seama că nu își dorește o carieră în acest domeniu și, pentru a fi sigur că va fi respins, a dat foaia albă la examen.

„Am dat la matematică foaia goală ca să nu intru”, a mărturisit el.

Primii doi ani i-a făcut la liceul Lovinescu iar din clasa a 11 a s-a transferat la colegiul Spiru Haret: „În liceu nu eram printre cei mai buni la învățătură. Cred că în liceu aveam alte priorităţi. Ce priorităţi? Să mă distrez. Cu Piticu’, Bogdan – Bodu, Răzvan şi Dani, asta era gaşca. Toate prostiile le făceam în liceu”.

Socrul lui Ciprian Ciucu este instalator

Ciprian Ciucu este căsătorit cu Cristina Simona, cu care are o fată în vârstă de 15 ani. Deși obișnuiește să își țină viața privată departe de ochii curioșilor, într-un interviu acordat în 2016, acesta a dezvăluit că repară lucruri prin casă atunci când se strică pentru a crește în ochii socrului său, care este instalator.

„Socrul meu e instalator. A trebuit să-l conving pentru că pot face și astfel de lucruri pentru a crește în ochii lui. Nu sunt foarte priceput, dar mai pun mâna prin casă pentru că, dacă nu o fac nu sunt suficient de bărbat în ochii socrului meu”, a menționat el.

Nicușor Dan l-a tras pe sfoară pe Ciprian Ciucu

În anul 2016, Ciprian Ciucu a povestit că i-a făcut lui Nicușor Dan o ofertă de alianță electorală, la alegerile locale. Pe atunci, edilul voia să candideze ca independent la Primăria Capitalei din partea formațiunii M10, creată de Monica Macovei.

„Mi s-a părut ciudat că nu a vrut să facem discuția publică și că cerea repetat să discutăm doar informal și în spatele ușilor închise. L-am rugat să-mi dea un răspuns până miercuri seara, pe 9 martie. Răspunsul nu a venit”, a scris Ciucu în HotNews, la momentul respectiv.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News