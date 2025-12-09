Ce se întâmplă cu Jessy, pisica pe care Ciprian Ciucu a adoptat-o la sediul Primăriei din Sectorul 6: „O să găsim o altă pisică la Capitală”

Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei și urmează să se instaleze cât de curând în noua funcție. O parte din campania pe care și-a făcut-o s-a bazat și pe carisma lui Jessy, simpatica pisicuță pe care edilul a adoptat-o la Primăria Sectorului 6. Acum, el a fost întrebat ce se va întâmpla cu ea, având în vedere noua funcție și schimbarea de primării.

Unde va merge pisica Jessy, după ce Ciprian Ciucu a câștigat Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu a fost întrebat ce se va întâmpla cu pisica Jessy, cea care a devenit parte din familia de la birou a Primăriei Sectorului 6. Edilul a explicat că pisica nu își va schimba domiciliul, pentru că orice schimbare în mediul pisicilor vine cu mult stres și anxietate la pachet.

Și pentru că nu e bine ca pisicile să își schimbe casa, Jessy va rămâne la Primăria Sector 6, unde are și acces la curtea primăriei, ceea ce este perfect pentru ea.

Citește și: Cum arată o zi din viața lui Ciprian Ciucu. Cum își dorește candidatul la Primăria Capitalei să transforme Bucureștiul

„Pentru pisici nu e bine să schimbe locul să schimbe casa și pentru ea, care are acces la curtea primăriei, nu cred că i-ar fi foate bine dacă și-ar muta casa. Cel mai probabil mai sunt multe pisici micuțe și fără părinți, abandonate. O să găsim o altă pisică”, a spus Ciprian Ciucu.

Edilul a explicat că va găsi o altă pisică pentru Primăria Capitalei, pentru că există multe pisici abandonate care merită salvate.

Jessy este pisica pe care primarul Ciprian Ciucu a salvat-o în vară. Ea este alintată în birou Șefa sau Suflețel și este îngrijită și iubită de toți angajații.

Cum a ajuns Jessy la Primăria Sectorului 6

Când a găsit-o pe stradă, Jessy era rănită, cu probleme de sănătate și lihnită de foame. Pentru că Ciucu mai avea acasă o pisică adoptată pe nume Mira, a decis să o ducă pe Jessy la Primărie.

Citește și: Lucruri neștiute despre Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. Drumul de la jurnalism la funcția de edil

„Am dus-o mai întâi la veterinar, unde a fost deparazitată și a primit tratamentul necesar. Ulterior a fost și sterilizată. Acum e colega mea de birou. Participă la ședințe, inclusiv la cele de Consiliu Local, e numai ochi și urechi.

Totuși, «sportul» ei preferat e să doarmă pe scaune. Odată ce s-a așezat pe un scaun, e imposibil să o mai dai jos, mai bine te așezi în altă parte”, a povestit primarul Ciprian Ciucu pentru Pets&Cats.

Urmărește-ne pe Google News