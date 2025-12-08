Reacția lui Victor Ponta după alegerile pentru Primăria Capitalei: „USR s-a făcut iar de râs!” Ce spune despre victoria lui Ciprian Ciucu

Victor Ponta a comentat rezultatele scrutinului pentru Primăria Capitalei, unde Ciprian Ciucu s-a impus cu 32,7% din voturi, iar Daniel Băluță, candidatul PSD, s-a clasat pe locul doi cu 26,3%.

Într-o postare pe Facebook, fostul premier al României a făcut o analiză dură asupra principalilor candidați și a modului în care s-a desfășurat scrutinul.

Ce părere are despre victoria lui Ciprian Ciucu

Victor Ponta a subliniat că Ciprian Ciucu este pregătit pentru funcția de primar general și că va fi perceput ca mult mai bun decât predecesorul său, Nicușor Dan. „Ciucu știe meseria de Primar; venind după Nicușor Dan cu siguranță o să apreciem toți că e mult mai bun”, a scris Ponta pe Facebook.

Critici pentru Nicușor Dan, Daniel Băluță și George Simion

În opinia lui Ponta, Nicușor Dan a oferit bucureștenilor „un cadou pe care aceștia nu l-au vrut”, ceea ce a dus la o prezență scăzută la vot. „Din acest motiv prezența a fost cam ‘în lehamite’, în ciuda folosirii propagandei clasice cu ‘veniți să votați contra lui X ca să salvați…’”, a notat fostul premier.

Despre Daniel Băluță, Ponta a afirmat că ar fi fost „un Primar General foarte bun”, dar apartenența la PSD l-a dezavantajat. „Dacă era un candidat independent de proveniență PSD (gen Sorin Oprescu) ar fi câștigat”, a adăugat acesta.

Victor Ponta l-a criticat și pe liderul AUR, George Simion, pentru lipsa unui candidat serios la Primăria Capitalei. „George Simion iar a făcut o șmecherie în loc să ia decizii serioase care să arate că a învățat lecțiile de la prezidențiale. Dacă ar fi propus un candidat serios și competent, cu siguranță AUR câștiga Primăria Generală și dădea un semnal clar de victorie pentru 2028”, a scris Ponta.

Mesajul lui Victor Ponta pentru USR

Fostul premier a avut un mesaj dur și pentru USR, pe care l-a acuzat de incompetență și lipsă de legitimitate populară. „USR s-a făcut iar de râs; dar ei nu au simțul nici al ridicolului, nici al propriei incompetențe și neadecvari! Iar au terminat pe 4; dar fiind mereu pe 4 la votul popular, prin sprijinul forțelor străine și al propagandei interne, ocupă cele mai importante poziții de Putere în Statul Român”, a declarat Ponta.

