Traian Băsescu s-a prezentat la urne cu soția lui, Maria Băsescu: „România nu e într-o situație grozavă”

Fostul președinte Traian Băsescu s-a prezentat duminică dimineață, la urnele de vot, împreună cu soția lui Maria. Fostul șef al statului a făcut și câteva declarații, afirmând că România nu se află „într-o situație grozavă”, subliniind faptul că s-a prezentat „îngrijorat” la secția de votare.

Traian Băsescu a ales să își exprime votul pentru primarul general al Capitalei încă de la primele ore ale dimineții de duminică, 7 decembrie. Fostul președinte nu a venit însă singur, ci însoțit de soția lui, Maria Băsescu.

Fosta primă doamnă a apărut la secția de votare cu o bluză neagră peste care a pus un palton tot negru. Aceasta a stat alături de soțul ei și în timp ce acesta a dat câteva declarații în fața jurnaliștilor. Cu un make-up simplu și o ținută demnă, Maria Băsescu și-a susținut partenerul în tăcere.

Apariția celor doi la urnele de vot vine la doar câteva ore după ce aceștia și-au reînnoit jurămintele de nuntă. Sâmbătă, fostul președinte a publicat câteva imagini de la ceremonie pe pagina sa de Facebook, alături de mesajul: „50 de ani împreună. Martor ne-a fost familia”.

Mesajul fostului președinte la ieșirea de la urne

Traian Băsescu a făcut și o scurtă declarație de presă, la ieșirea de la urne.

„Cred că e prima dată când vin la vot îngrijorat… România nu este într-o situație grozavă. Sigur, nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile. Indiferent care va fi rezultatul alegerilor, datoria excesivă rămâne, măsurile care trebuie luate în continuare sunt dure și nepopulare pentru populație. Nu mai vorbim că avem și o propagandă formidabilă, nu tragem la răspundere public pe cei care au făcut datoria, ci pe cei care încearcă să rezolve lucrurile”, a afirmat fostul președinte.

„La fel și cu alegerile, nu ne interesează cine a decis anularea alegerilor, ci ne interesează următorul președinte, care parcă ar fi responsabil de anularea alegerilor. Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică și care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari. Uitați-vă la SUA că mai au puțin și declară cel mai bun aliat al lor Rusia, uitați-vă că România nu reușește să intre pe un făgaș de politică externă care să ne dea certitudini. Am venit la vot îngrijorat”, a mai spus Traian Băsescu.

Întrebat cât de mult ar putea influența rezultatul alegerilor de astăzi viitorul negocierilor politice din țară, Traian Băsescu a explicat: „În momentul de față, tot ce se întâmplă în România influențează negocierile, din păcate. Oamenii politici au ajuns la un stadiu la care nu mai pun interesele României pe primul plan, ci interesele de partid”.

