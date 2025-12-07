Daniel Băluță, primele declarații după afișarea primelor exit-poll-uri

Daniel Băluță, candidatul PSD, a făcut primele declarații după anunțarea rezultatelor la exit-poll de la ora 21.00. Alături de el, la sediul partidului, s-au aflat Sorin Grindeanu, Claudiu Manda și alți lideri PSD.

Daniel Băluță, declarații după afișarea primelor exit-poll-uri

Daniel Băluță a ales să facă o scurtă declarație de presă în care a subliniat faptul că rezultatul acestor exit-poll-uri este „neconcludent” și i-a rugat pe cei care numără voturile să fie foarte atenți.

„Mulțumesc din tot sufletul bucureștenilor care s-au prezentat la vot, dar și celor care nu s-au prezentat, colegilor mei, echipelor de voluntari.

El a subliniat că rezultatul votului nu poate fi evaluat până la finalizarea numărării.

„În ceea ce privește rezultatul, este unul neconcludent, este esențială numărarea voturilor. Îi rog pe colegii mei din secțiile de votare să fie foarte atenți. Îi somez pe cei care au gânduri necurate să uite de ele. Vom supraveghea numărarea voturilor până în ultima secundă. Este tot ce am avut de spus”, a afirmat candidatul PSD la Primăria Capitalei.

Rezultatele exit-poll-urilor la ora 21:00

Rezultate exit-poll CURS-Avangarde, disponibile la ora 21:00, corespunzătoare orei de referință ​19:​30:

Ciprian Ciucu (PNL): 32,7%

Daniel Băluță (PSD): 26,3%

Anca Alexandrescu (independent): 20,2%

Cătălin Drulă (USR): 12,8%

Ana Ciceală 6%

George Burcea 1.0%

Rezultate exit-poll Sociopol:

Ciprian Ciucu (PNL): 32%

Daniel Băluță (PSD): 27%

Anca Alexandrescu (independent): 19%

Cătălin Drulă (USR): 12%

Rezultate exit-poll INSCOP:

Ciprian Ciucu (PNL): 31,7%

Daniel Băluță (PSD): 26,1%

Anca Alexandrescu (independent): 21,1%

Cătălin Drulă (USR): 12,8%

Sursă foto: Facebook

