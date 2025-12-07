Exit Poll alegeri pentru Primăria Capitalei 2025. Ciprian Ciucu, pe primul loc, urmat de Daniel Băluță: „Acest vot mă responsabilizează”

Ciprian Ciucu este câștigătorul scaunului de primar general al Capitalei, potrivit exit poll-urilor prezentate la ora 21:00. Acesta este urmat îndeaproape de Daniel Băluță, iar locul trei este ocupat de Anca Alexandrescu.

Rezultate exit poll Primăria Capitalei

Exit poll-ul CURS Avangarde, pe datele centralizate la ora 19.30, arată următoarea ierarhie la vot în competiția pentru Primăria Capitalei:

Ciprian Ciucu (PNL): 32,7%

Daniel Băluță (PSD): 26,3%

Anca Alexandrescu (independent/ AUR): 20,2%

Cătălin Drulă (USR): 12,8%

Ana Maria Ciceală (Sens): 6%

George Burcea (POT): 1%

Cinci institute sunt acreditate de Biroul Electoral Municipal (BEM) pentru efectuarea sondajelor la ieșirea de la urne:

CURS

The Center for International Research and Analyses SRL

Avangarde IIC Bio-Trade Consulting SRL

ARA Public Opinion SRL.

Citește și: Dosare penale pentru votare ilegală, deschise în timpul alegerilor pentru Primăria Capitalei. 18 sesizări au fost înregistrate la MAI

Citește și: Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la secția de votare. Cum s-a îmbrăcat partenera lui Nicușor Dan

Primele declarații ale lui Ciprian Ciucu

După ce s-au afișat rezultatele exit poll-urilor, Ciprian Ciucu a făcut primele declarații. Acesta a precizat că vrea să facă din București „proiectul vieții mele”.

„Acest vot mă responsabilizează. Le mulțumesc bucureștenilor pentru încredere. O să avem mult de muncă la Primărie. Vreau să fac din București proiectul vieții mele. Orașele care se schimbă cu adevărat au nevoie de primari care să stea pe termen lung. Munca este încă la început”, a afirmat Ciucu.

Citește și: Traian Băsescu s-a prezentat la urne cu soția lui, Maria Băsescu: „România nu e într-o situație grozavă”

Citește și: Cristian Tudor Popescu, reacție acidă după ce președintele Nicușor Dan a cerut reexaminarea legii anti-extremism: „Mintea doare și mai tare”

De asemenea, actualul primar al sectorului 6 a făcut un apel la persoanele care se ocupă de numărarea voturilor: „Fac apel la cei din secții să fie foarte foarte atenți la numărătoarea voturilor”.

În același timp, Ciprian Ciucu i-a mulțumit premierului Ilie Bolojan pentru „încrederea acordată”.

„I-am promis că nu o să-l fac de râs”, a menționat candidatul PNL.

Ce spune Cătălin Drulă, după afișarea exit-poll-urilor

Cătălin Drulă, candidatul USR și-a acceptat înfrângerea și a precizat că a vorbit deja cu Ciprian Ciucu despre proiectele importante pentru București. Mai mult, acesta a dezvăluit că l-a îndemnat pe candidatul PNL să „aibă curaj pentru reforme”.

„Mă bucur că în această campanie am vorbit și despre lucrurile mai puțin plăcute care s-au întâmplat în București, este important să le corectăm pentru viitor și aici mă refer în special la urbanism și vă spun că în Parlament este în fază finală la adoptare Codul Urbanismului care aduce toate autorizațiile de construire la Primăria Capitalei și referendumul trebuie implementat de urgență, este și jalon în PNRR”, a declarat Cătălin Drulă.

Acesta a vorbit și despre bugetul pentru anul viitor și implementarea referendumului.

„Bugetul pe 2026, există legea depusă în Parlament, pentru implementarea referendumului, o susținem cu tărie, le cerem tuturor partidelor să susținem această lege. USR va fi partener în proiectele bune pentru oraș. Dl Ciucu spunea să fie ultimele alegeri într-un singur tur, este primarul nou ales, are legitimitate, este prim-vicepreședinte PNL, USR susține două tururi, există majoritate în Parlament, trebuie în decembrie să trecem această lege”, a continuat candidatul USR.

„Le mulțumim bucureștenilor care au crezut în proiectul nostru, rămânem alături de bucureșteni, îmi doresc ca orice primar ar fi să aibă succes, dar cred că acest succes este posibil doar în baza unor reforme. L-am îndemnat pe Ciprian să aibă curaj pentru reforme, orașul are nevoie și de pricepere dar și de curaj”, a subliniat Cătălin Drulă.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News