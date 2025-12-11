  MENIU  
Cu ce se ocupă Julie, fiica Danei Săvuică. A renunțat la o carieră în showbiz pentru alt domeniu: „Am încercat să o manageriez"

Amelia Matei
.

Julie, fiica Danei Săvuică, este o prezență discretă și nu este cunoscută publicului larg, la fel cum este mama ei. Vedeta a vorbit despre fiica ei și despre oportunitățile pe care aceasta le-a avut, inclusiv posibilitatea de a urma o carieră în showbiz. De ce a renunțat la idee și cu ce se ocupă acum Julie? Iată răspunsurile Danei Săvuică.

Cu ce se ocupă fiica Danei Săvuică

Julie, fiica Danei Săvuică, împlinește luna aceasta 31 de ani și este o tânără de succes. Vedeta și-a lăudat fiica, spunând că este înzestrată cu o voce foarte frumoasă și chiar a încercat o carieră în acest sens.

Dana Svăuică a explicat că a încercat să o managerieze pe Julie, însă ea și-a dat seama că nu este o meserie care i se potrivește.

Din dorința de a schimba imaginea României, Julie a decis să urmeze cu totul altă carieră. 

„Fiica mea împlinește acum, în decembrie, 31 de ani și este pe calea diplomației, la fel ca tatăl meu, l-a urmat pe el.

Deși, apropo de showbiz, Dumnezeu a lăsat-o cu o voce foarte frumoasă și a avut o perioadă, în adolescență, când am încercat să o manageriez, până la urmă ea mi-a zis că asta nu e o meserie pentru ea și că își dorește să facă lucruri care să schimbe perspectiva și imaginea României.

Și atunci, ea a mers pe științe politice, a făcut facultatea la stat, apoi a plecat în Marea Britanie cu o bursă și, când a revenit, s-a pus serios pe obiectivul de a deveni diplomat”, a dezvăluit Dana Săvuică pentru viva.ro.

Tânăra s-a căsătorit recent

Vara aceasta, Julie Stanciu s-a căsătorit cu iubitul ei într-un cadru de poveste. Tânăra a purtat o rochie de mireasă scurtă în față și lungă în spate, cu mâneci stil pelerină și paiete pe corset.

Dana Săvuică a fost cea care a împărtășit fotografii cu fiica ei mireasă, însă a avut grijă ca mirele să nu fie „deconspirat”. Vedeta i-a acoperit chipul bărbatului, respectând dorința fiicei sale de a avea o viață discretă și departe de ochii publicului larg.

Julie Stanciu a terminat Științele Politice la Universitatea din București și lucrează în cadrul Minsterului Mediului.

Dana Săvuică a vorbit despre acest lucru în urmă cu ceva timp:

„Fiica mea stă pe picioarele ei. Fiica mea, Julie, a fost în străinătate cu o bursă Erasmus, dar și-a terminat studiile în București, la Universitate. A făcut Științe Politice.

A urmat câțiva ani job-uri la companii multinaționale. Acum a prins un job temporar la Ministerul Mediului. Face ceea ce a învățat să facă în facultate. Asta e foarte bine pentru experiența ei profesională”, a mărturisit vedeta.

