Cu ce se ocupă Julie, fiica Danei Săvuică. A renunțat la o carieră în showbiz pentru alt domeniu: „Am încercat să o manageriez”

Julie, fiica Danei Săvuică, este o prezență discretă și nu este cunoscută publicului larg, la fel cum este mama ei. Vedeta a vorbit despre fiica ei și despre oportunitățile pe care aceasta le-a avut, inclusiv posibilitatea de a urma o carieră în showbiz. De ce a renunțat la idee și cu ce se ocupă acum Julie? Iată răspunsurile Danei Săvuică.
Julie, fiica Danei Săvuică, împlinește luna aceasta 31 de ani și este o tânără de succes. Vedeta și-a lăudat fiica, spunând că este înzestrată cu o voce foarte frumoasă și chiar a încercat o carieră în acest sens.
Deși, apropo de showbiz, Dumnezeu a lăsat-o cu o voce foarte frumoasă și a avut o perioadă, în adolescență, când am încercat să o manageriez, până la urmă ea mi-a zis că asta nu e o meserie pentru ea și că își dorește să facă lucruri care să schimbe perspectiva și imaginea României.
Și atunci, ea a mers pe științe politice, a făcut facultatea la stat, apoi a plecat în Marea Britanie cu o bursă și, când a revenit, s-a pus serios pe obiectivul de a deveni diplomat”, a dezvăluit Dana Săvuică pentru viva.ro.
Tânăra s-a căsătorit recent
Vara aceasta, Julie Stanciu s-a căsătorit cu iubitul ei într-un cadru de poveste. Tânăra a purtat o rochie de mireasă scurtă în față și lungă în spate, cu mâneci stil pelerină și paiete pe corset.
Dana Săvuică a fost cea care a împărtășit fotografii cu fiica ei mireasă, însă a avut grijă ca mirele să nu fie „deconspirat”. Vedeta i-a acoperit chipul bărbatului, respectând dorința fiicei sale de a avea o viață discretă și departe de ochii publicului larg.
Julie Stanciu a terminat Științele Politice la Universitatea din București și lucrează în cadrul Minsterului Mediului.
Dana Săvuică a vorbit despre acest lucru în urmă cu ceva timp:
„Fiica mea stă pe picioarele ei. Fiica mea, Julie, a fost în străinătate cu o bursă Erasmus, dar și-a terminat studiile în București, la Universitate. A făcut Științe Politice.
A urmat câțiva ani job-uri la companii multinaționale. Acum a prins un job temporar la Ministerul Mediului. Face ceea ce a învățat să facă în facultate. Asta e foarte bine pentru experiența ei profesională”, a mărturisit vedeta.
