Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, replică usturătoare pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Nu mai pot!”

Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, este o prezență constantă în mediul online. Ea și-a adunat o comunitate impresionantă cu care ține legătura constant. Tânăra a ținut să le răspundă care i-au atras atenția că s-a îngrășat în ultima perioadă. Iată replica pe care Carmina le-a dat-o răutăcioșilor din mediul online.
Sătulă de comentarii la adresa corpului ei, Carmina le dă peste nas oamenilor: „Am slăbit, neironic”
Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, Carmina, a vorbit despre faptul că mulți oameni îi scriu că s-a îngrășat. Unii o fac într-un mod mai frumos, dar alții întrec orice limită și o jignesc.
Cu toate acestea, tânăra nu a răspuns cu aceeași monedă, ci a ținut să clarifice lucrurile. Carmina s-a arătat surprinsă că în zilele noastre mai există persoane care judecă alte persoane după kilograme.
„Eu vreau să vă spun că atunci când ești pe cameră, la televizor sau în online, unii oameni tind să pară mai mari decât sunt în viața reală. Eu nu m-am îngrășat, am slăbit, fraților, neironic, am slăbit. Că nu mai pot cu subiectul ăsta, nu mai am răbdare.
Am slăbit, nu am abdomenul perfect în momentul de față. V-am zis că sunt așa cum sunt, dar am un corp sănătos și o minte sănătoasă, dar mintea nu o să mai fie atât de sănătoasă dacă o să mă bateți la cap cu chestiile astea”, a spus Carmina Vârciu.
„Nu înțeleg chestia asta cu bullying-ul”
Tânăra spune că nu este afectată de comentariile negative, ci s-a mirat de faptul că oamenii încă judecă alți oameni pe baza kilogramelor.
„Atâta timp cât sănătatea nu este afectată, lasă-l să fie așa. Nu înțeleg chestia asta cu bullying-ul pe Internet, tot timpul am fost contra persoanelor care fac așa ceva.
Am trecut peste. De atâția ani, m-am și săturat, nici nu mă doare niciunde (…) Nu înțeleg plăcerea asta sângeroasă să îi ziceți, să faceți omul să se simtă prost. Kilogramele nu te definesc, așa că opriți-vă”, a mai spus tânăra.
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.