Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, replică usturătoare pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Nu mai pot!”

Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, este o prezență constantă în mediul online. Ea și-a adunat o comunitate impresionantă cu care ține legătura constant. Tânăra a ținut să le răspundă care i-au atras atenția că s-a îngrășat în ultima perioadă. Iată replica pe care Carmina le-a dat-o răutăcioșilor din mediul online.

Sătulă de comentarii la adresa corpului ei, Carmina le dă peste nas oamenilor: „Am slăbit, neironic”

Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, Carmina, a vorbit despre faptul că mulți oameni îi scriu că s-a îngrășat. Unii o fac într-un mod mai frumos, dar alții întrec orice limită și o jignesc.

Cu toate acestea, tânăra nu a răspuns cu aceeași monedă, ci a ținut să clarifice lucrurile. Carmina s-a arătat surprinsă că în zilele noastre mai există persoane care judecă alte persoane după kilograme.

Ea e explicat nu doar că nu s-a îngrășat, ci a și slăbit, însă ecranele au tendința de a pune câteva kilograme în plus oricărei persoane.

Carmina spune că a slăbit în ultima perioadă și că ar mai vrea să dea jos 8 kilograme.

„Eu vreau să vă spun că atunci când ești pe cameră, la televizor sau în online, unii oameni tind să pară mai mari decât sunt în viața reală. Eu nu m-am îngrășat, am slăbit, fraților, neironic, am slăbit. Că nu mai pot cu subiectul ăsta, nu mai am răbdare.

Am slăbit, nu am abdomenul perfect în momentul de față. V-am zis că sunt așa cum sunt, dar am un corp sănătos și o minte sănătoasă, dar mintea nu o să mai fie atât de sănătoasă dacă o să mă bateți la cap cu chestiile astea”, a spus Carmina Vârciu.

„Nu înțeleg chestia asta cu bullying-ul”

Tânăra spune că nu este afectată de comentariile negative, ci s-a mirat de faptul că oamenii încă judecă alți oameni pe baza kilogramelor.

„Atâta timp cât sănătatea nu este afectată, lasă-l să fie așa. Nu înțeleg chestia asta cu bullying-ul pe Internet, tot timpul am fost contra persoanelor care fac așa ceva.

Am trecut peste. De atâția ani, m-am și săturat, nici nu mă doare niciunde (…) Nu înțeleg plăcerea asta sângeroasă să îi ziceți, să faceți omul să se simtă prost. Kilogramele nu te definesc, așa că opriți-vă”, a mai spus tânăra.

