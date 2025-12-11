Vedeta TV Sophie Kasaei și partenerul ei, Jordan Brook, urmează să devină părinți pentru prima dată. „Un dar magic! Crăciun fericit!”

Vedetele de reality show Sophie Kasaei și Jordan Brook au dezvăluit că urmează să devină părinți pentru prima dată, după un parcurs dificil de doi ani în încercarea de a avea un copil. Cei doi au făcut publică vestea printr-un videoclip emoționant postat pe rețelele sociale, chiar în preajma sărbătorilor.

Lacrimi de fericire și primele imagini cu sarcina

În imagini, Sophie, 36 de ani, și Jordan, 30 de ani, apar plini de iubire, împodobind bradul cu un glob pe care scria: „Merry Christmas Mummy and Daddy. See you in 2026”. Clipul începe cu o scenă din anul precedent, când cuplul a împachetat o păturică de bebeluș și a așezat-o sub brad, în speranța că anul 2025 le va aduce împlinirea visului.

Videoclipul continuă cu Sophie într-o rochie roșie elegantă, care îi evidențiază burtica de gravidă, și Jordan într-un smoking, dansând lângă brad. Sophie a împărtășit și momentul în care a descoperit testul de sarcină pozitiv, precum și reacția lui Jordan, surprinsă în imagini: șoc, urmat de lacrimi de bucurie.

Cei doi au prezentat și ecografia bebelușului, iar Jordan a fost filmat sărutând cu tandrețe burtica lui Sophie. Videoclipul s-a încheiat cu mesajul: „Baby Brook Due 2026”.

„Un dar magic! Crăciun fericit din partea noastră, noi trei”, a scris Sophie. Jordan a completat în comentarii: „Fata mea dragă. Sunt atât de mândru de tine. Sunt mândru de noi. Nu ne-am pierdut speranța, iar din cea mai grea luptă a noastră a venit cea mai incredibilă binecuvântare. Te iubesc pe tine și pe burtica asta mai mult decât orice pe lume.”

Numeroși prieteni și fani au felicitat cuplul. Ferne McCann a scris: „Este o veste absolut minunată. Am avut fiori, ce videoclip extraordinar. Felicitări amândurora.” Olivia Bowen a adăugat: „Este cel mai frumos și magic lucru, sunt atât de fericită pentru voi.” Phoebe Tomlinson a transmis: „Sunt atât de fericită pentru tine, îngerule!”

O luptă dificilă cu fertilitatea

Anunțul vine după ce Sophie a vorbit în septembrie despre problemele de fertilitate, dezvăluind că a suferit o sarcină chimică – o pierdere foarte timpurie, imediat după implantarea embrionului.

Pentru a-și crește șansele, vedeta din Geordie Shore și Jordan au început o nouă formă de terapie, Lymphocyte Immunization Therapy (LIT), care presupune analizarea sistemului imunitar și administrarea unui tratament corespunzător. „După 28 de luni, călătoria noastră continuă. Nu vom renunța”, a scris Sophie pe Instagram, mulțumind celor care le-au oferit sprijin.

Parcursul profesional al lui Sophie Kasaei

Sophie Kasaei este cunoscută publicului britanic din reality show-ul Geordie Shore, unde a apărut între 2011 și 2013, revenind ulterior între 2016 și 2019. A participat și la Just Tattoo of Us în 2017, dar și la Celebrity Ex on the Beach în 2020. În 2023, s-a alăturat distribuției serialului The Only Way Is Essex.

