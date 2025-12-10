Cântărețul și chitaristul Raul Malo, membru al trupei country The Mavericks, a murit la 60 de ani

Cântărețul și chitaristul Raul Malo, cunoscut mai ales ca membru al trupei country The Mavericks în anii ’80 și ’90, a murit la vârsta de 60 de ani, după o luptă cu cancerul.

Moartea artistului, anunțată de soția sa

Raul Malo s-a stins din viață la 60 de ani. Artistul, celebru ca parte a formației The Mavericks, a murit luni, după ce a dus o luptă grea cu cancerul.

Soția sa, Betty, a scris pe Facebook: „La ora 20:52, pe 8 decembrie 2025, iubirea mea… tatăl băieților noștri… un fiu și frate devotat… și un prieten pentru atât de mulți, și-a câștigat aripile de înger. A fost chemat la un alt concert — de data aceasta în cer — și zboară sus ca un vultur. Nimeni nu a întruchipat viața și iubirea, bucuria și pasiunea, familia, prietenii, muzica și aventura așa cum a făcut-o Raul. Acum ne va veghea de sus, luminând drumul și amintindu-ne să prețuim fiecare clipă.”

Ea a adăugat: „Dino, Victor, Max și cu mine — împreună cu întreaga familie — vă mulțumim tuturor pentru dragoste și sprijin. Am simțit fiecare gest. În cuvintele lui Raul: ‘Muchísimas gracias’.”

Alături de ceilalți membri fondatori Paul Deakin, Robert Reynolds și Ben Peeler, Raul a cunoscut un succes uriaș cu hitul Dance the Night Away, vânzând peste două milioane de albume în perioada de glorie a trupei.

Raul Malo suferea de cancer de colon

Anul trecut, Raul a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer de colon. A urmat tratamente, inclusiv chimioterapie și intervenții chirurgicale.

Ultima actualizare despre starea sa de sănătate a venit chiar ieri, printr-o postare pe Instagram. Câștigătorul premiului Grammy a dezvăluit că a dezvoltat LMD (leptomeningeal disease), o afecțiune în care cancerul se răspândește la țesuturile din creier și măduva spinării.

Alături de un videoclip în care cânta la chitară, Raul a scris: „Dragi prieteni, vreau să vă dau un update despre sănătatea mea, pentru că lucrurile au luat o întorsătură. Așa e cu cancerul, e o boală imprevizibilă și nediscriminatorie. Am dezvoltat ceva numit LMD, care pentru mine înseamnă ‘scoateți chestia asta din capul meu’. Tratamentul este radioterapia, pe care o încep mâine. Probabil vom continua cu chimioterapie și chiar explorăm terapii alternative.”

El a continuat: „Dar e timpul să iau în serios sfaturile voastre de a mă odihni și recupera, așa că asta voi face. Din păcate, toate concertele viitoare sunt anulate, dar vom continua să lansăm proiecte interesante, înregistrări live, merchandise, Trovador și altele.”

Raul a mulțumit lui Dwight Yoakam, trupei și echipei sale pentru bunătate și înțelegere, adăugând că speră să organizeze ceva special pentru fanii care aveau bilete la concertul de la Ryman din decembrie.

Artistul a subliniat că nu este „singur” și a lăudat sprijinul familiei: „Am o soție și niște băieți minunați, o familie extraordinară, echipă, prieteni și fani. Nu am suficiente cuvinte să descriu dragostea și sprijinul pe care le primesc acum.”

În mesajul său, Raul a mai spus că a citit toate mesajele primite, chiar dacă nu a reușit să răspundă fiecăruia: „Dragostea, rugăciunile și urările voastre nu au trecut neobservate.”

Foto – Profimedia

