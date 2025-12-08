Muzicianul legendar Phil Upchurch a murit la 84 de ani. A scris istorie în muzică alături de Bob Dylan, B.B. King și Michael Jackson

Phil Upchurch, chitarist și muzician de studio emblematic, cunoscut pentru colaborările sale cu Donny Hathaway, Michael Jackson și numeroși alți artiști de renume, a încetat din viață în Los Angeles. Avea 84 de ani.

Familia a făcut public anunțul decesului

Soția sa, Sonya Maddox-Upchurch, a confirmat decesul, fără a preciza cauza.

„Phil Upchurch a fost darul meu personal de la Dumnezeu, cel mai bun prieten, partenerul meu de muzică, viața mea și eroul meu. Dragostea noastră a fost supranaturală, nesfârșită, atemporală și la fel de adevărată ca albastrul, culoarea lui preferată. A fost un maestru al acordurilor și emoțiilor. Tot ce și-a propus să facă — a dus la bun sfârșit. Bravo, iubirea mea.

Te iubesc mai mult decât pot exprima cuvintele și decât poate cuprinde inima”, a transmis aceasta într-o declarație.

O carieră impresionantă

De-a lungul unei cariere remarcabile, Upchurch a înregistrat aproape 30 de albume și a apărut pe peste 1.000 de înregistrări. Printre contribuțiile notabile se numără hitul lui Chaka Khan din 1978, „I’m Every Woman”, care a dominat timp de trei săptămâni topul Billboard R&B/Hip-Hop, și piesa „Workin’ Day and Night” de pe albumul lui Michael Jackson, Off the Wall (1979).

Upchurch a fost prezent pe toate albumele solo și live ale lui Donny Hathaway și a colaborat cu Curtis Mayfield la coloanele sonore ale filmelor Superfly, Claudine, Let’s Do It Again și Sparkle, acesta din urmă având-o pe Aretha Franklin în distribuție.

De-a lungul timpului, Upchurch a cântat sau a înregistrat alături de George Benson, Bob Dylan, Quincy Jones, Luther Vandross, B.B. King, Dizzy Gillespie, John Lee Hooker și Stan Getz.

A intrat în lumea muzicii de la 13 ani

Născut pe 19 iulie 1941, la Chicago, Upchurch a început să facă muzică la vârsta de 13 ani, cu un ukulele, înainte de a stăpâni chitara, basul și tobele. Inspirat de marii jazzmeni Oscar Peterson și Jimmy Smith, și-a început cariera profesională în 1958, după liceu, alături de grupul vocal The Spaniels. În 1961 a avut un hit propriu cu „You Can’t Sit Down”, iar doi ani mai târziu a participat la înregistrarea albumului I Am the Greatest! al lui Muhammad Ali (pe atunci Cassius Clay).

În anii ’60, după ce a servit doi ani în armata americană în Germania, Upchurch a devenit muzician de studio la Chess Records din Chicago, colaborând cu artiști precum Ramsey Lewis, Muddy Waters, Howlin’ Wolf, The Dells și Etta James.

Pe lângă activitatea muzicală, Upchurch a scris două cărți de instruire muzicală și și-a finalizat autobiografia, care urmează să fie publicată postum. Moștenirea sa rămâne una uriașă, definită de versatilitate, sensibilitate artistică și colaborări cu unele dintre cele mai mari nume din muzica mondială.

