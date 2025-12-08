Actorul și comediantul Eduardo Manzano a murit la 87 de ani

Eduardo Manzano, actorul și comediantul mexican cunoscut mai ales pentru rolul său din „El Show de los Polivoces”, a murit la vârsta de 87 de ani.

Familia nu a anunțat cauza morții

Vestea morții actorului a fost împărtășită de fiul său, Lalo Manzano, într-o postare emoționantă pe rețelele sociale. Cauza morții nu a fost făcută publică. „Astăzi, scena vieții a coborât cortina”, a scris Lalo Manzano într-un omagiu amplu, în limba spaniolă. „Tatăl meu, un comediant iubit de mii de oameni și un om admirat de toți cei care l-au cunoscut, a părăsit această lume. A fost un om extraordinar, bun și inteligent, cu o inimă la fel de mare ca talentul său.”

Reprezentanții lui Eduardo Manzano și ai lui Lalo Manzano nu au oferit detalii despre trecerea în neființă a actorului.

A făcut parte din Epoca de Aur a cinematografiei mexicane

Eduardo Manzano a fost una dintre vedetele Epocii de Aur a cinematografiei mexicane, apărând în numeroase seriale și filme în anii ’60, alături de partenerul său de comedie, actorul Enrique Cuenca. Cei doi, cunoscuți sub numele Los Polivoces, au jucat în filme precum Agarrando Parejo și Tres Mil Kilómetros de Amor, iar în 1969 au avut roluri principale în El Aviso Inoportuno. Au rămas în istoria comediei mexicane prin emisiunea El Show de los Polivoces (1971–1975), un program de sketch-uri care le-a pus în valoare talentul pentru imitații vocale și personaje originale pline de umor

„În spatele fiecărei glume era un muncitor neobosit. În spatele aplauzelor era un om care iubea profund ceea ce făcea. Și în spatele fiecărui zâmbet era întotdeauna un tată care ne-a învățat să râdem, chiar și în cele mai grele momente”, a mai scris Lalo Manzano.

Ultimele apariții ale lui Eduardo Manzano au fost în sitcomul de familie Una Familia de Diez, unde l-a interpretat pe Don Arnoldo López în peste 130 de episoade, între 2007 și 2022. „Cu adâncă durere ne luăm rămas bun de la minunatul meu tată și le mulțumim tuturor celor care ni s-au alăturat cu respect și dragoste”, a transmis fiul său.

Mesajele apropiaților după moartea lui Manzano

Numeroase personalități au reacționat la vestea dispariției. Actorul Luis Felipe Tovar i-a transmis lui Lalo Manzano: „Îți trimit o îmbrățișare puternică și sper din tot sufletul ca tatăl tău să se bucure acum de împlinirea misiunii sale. Odihnească-se în pace, unul dintre cei mai mari.”

Prezentatorul TV Mario Bezares a scris: „Dumnezeu să-l aibă în glorie, maestru al comediei.”

Actrița și prezentatoarea Mariazel a adăugat: „Îmi pare atât de rău, Lalo. Tatăl tău va trăi mereu în inimile noastre.” Iar comediantul JoJo Jorge Falcon a transmis: „Un maestru al comediei, un prieten minunat, un om deosebit. A lăsat o moștenire uriașă, fără egal. Odihnească-se în pace.”

