Celebrul dramaturg britanic Sir Tom Stoppard a murit la 88 de ani

Celebrul dramaturg britanic Sir Tom Stoppard a murit la 88 de ani

Raluca Vițu
.  Actualizat 02.12.2025, 16:09

Celebrul dramaturg britanic Sir Tom Stoppard, unul dintre cei mai cunoscuți autori de teatru din Marea Britanie, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Agenții săi au anunțat că acesta „a murit liniștit, acasă, în Dorset, înconjurat de familie”.

Omagii din partea Casei Regale și a lumii culturale

Regele Charles al III-lea și Regina Camilla s-au declarat „profund întristați” de dispariția „unuia dintre cei mai mari scriitori ai noștri”. În mesajul lor, au evocat prietenia cu Stoppard și au citat un vers celebru din piesa Rosencrantz and Guildenstern Are Dead: „Priviți fiecare ieșire ca pe o intrare în altă parte”.

Numeroase personalități au transmis mesaje de condoleanțe. Sir Mick Jagger l-a numit „dramaturgul său preferat”, iar editura Faber Books l-a descris drept „unul dintre cei mai străluciți dramaturgi ai ultimelor șase decenii”.

Cariera și operele sale

Stoppard a cucerit publicul timp de peste 60 de ani, explorând teme filosofice și politice printr-un stil plin de spirit și ironie. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără Rosencrantz and Guildenstern Are Dead și The Real Thing.

A scris și pentru film, televiziune și radio. În 1998, a câștigat Oscarul și Globul de Aur pentru scenariul filmului Shakespeare in Love. În 2012, a adaptat romanul lui Tolstoi, Anna Karenina, într-un film cu Keira Knightley și Jude Law.

În 2020, a lansat Leopoldstadt, o piesă semi-autobiografică plasată în cartierul evreiesc din Viena începutului de secol XX. Lucrarea i-a adus un Premiu Olivier și patru Premii Tony.

Viața personală și debutul în dramaturgie

Născut în Cehoslovacia sub numele Tomas Straussler, Stoppard a fugit împreună cu familia din fața ocupației naziste. Tatăl său a murit în timpul evacuării din Singapore, iar mama s-a recăsătorit cu un ofițer britanic, Major Kenneth Stoppard, mutându-se ulterior în Anglia.

În anii ’50, Stoppard a lucrat ca jurnalist la Bristol, apoi ca critic de teatru, înainte de a se dedica dramaturgiei. Cariera sa a explodat în anii ’60, odată cu succesul piesei Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, prezentată la Edinburgh Fringe Festival și ulterior pe Broadway, unde a câștigat patru Premii Tony.

De-a lungul carierei, Stoppard a primit numeroase distincții, inclusiv titlul de Sir, acordat de Regina Elisabeta a II-a în 1997 pentru contribuția sa la literatură.

Organizația Premiilor Olivier a anunțat că teatrele din West End vor stinge luminile timp de două minute pe 2 decembrie, la ora 19:00 GMT, în memoria dramaturgului.

Directorul artistic Rupert Goold l-a descris drept „cel mai generos om, a cărui magie se regăsea în tot ce scria”, iar Royal Court Theatre a subliniat că operele sale „au sondat cele mai profunde mistere ale condiției umane, cu umor și spirit”.

Sir Tim Rice, celebrul textier, a spus că „Stoppard a reușit să îmbine argumente intelectuale și reflecții filosofice cu umor și bucurie pură”, adăugând că piesele sale vor rămâne relevante mult timp după epoca în care au fost scrise.

Foto – Profimedia

