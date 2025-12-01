Mihai Stegerean, fost redactor-șef la B1 TV, a murit pe 1 decembrie la vârsta de 50 de ani. Anunțul a fost făcut public de familie, care a transmis un mesaj emoționant despre viața și dedicarea sa.

Mesajul familiei după moartea jurnalistului Mihai Stegerean

Jurnalistul Mihai Stegerean, cunoscut pentru rolurile sale în redacțiile principale ale televiziunii românești, a încetat din viață luni, 1 decembrie, la vârsta de 50 de ani. Familia a anunțat decesul pe pagina sa de Facebook, scriind: „Cu inimile sfâșiate, anunțăm că Mihai Stegerean s-a stins. De astăzi, Mihai rămâne doar o amintire… de fapt, multe. Amintirea unui prieten cu inimă mare și gură la fel de mare, mereu pus pe șotii, dar fără urmă de răutate; amintirea unui reporter fără astâmpăr și a unui producător care știa să te facă mai bun chiar și atunci când nu mai aveai energie. Un om care nu suporta să fie compătimit, pentru că își vindeca singur rănile și găsea mereu puterea să se ridice.

Rămâne Mihai de mână cu fetele lui, Mihai cu iubita în brațe, Mihai în redacție, pe teren sau în regie; Mihai la o bere cu prietenii, cântând pe străzi; Mihai care te încuraja că vei trece peste ce e greu. Un soț și tată adorat, jurnalist remarcabil și om care a știut să atingă viețile celor din jur cu bunătate, curaj și adevăr. A inspirat nenumărați oameni și a schimbat destine în presa românească, rămânând un reper de integritate, pasiune și lumină.”

Potrivit relatărilor, Stegerean fusese internat de câteva zile și lupta cu o boală gravă care îi afecta sănătatea de mai mulți ani.

În comunicatul publicat de familie, colegii și prietenii au fost îndemnați să își amintească de Mihai ca de un om plin de viață, cu umor și dăruire profesională. Trupul neînsuflețit urmează să fie depus la capela Bisericii Mogoșoaia 2, iar slujba de înmormântare este programată pentru 3 decembrie, ora 11:30, conform anunțurilor publice făcute de familie.

O carieră în televiziune de peste trei decenii

Mihai Stegerean a început activitatea în presă în 1995, ca reporter la Pro TV, și a ocupat de-a lungul anilor poziții cheie în producția de știri: producător la Observatorul de 19.00 de la Antena 1, șef al știrilor la Digi, producător general la B1 TV și consultant la știrile Kanal D. La finalul anului 2015 s-a întors la B1 TV, unde a fost redactor-șef până în 2022, când a ales să se retragă din televiziune pentru a se dedica unei afaceri de familie. Colegii îl descriu ca pe un profesionist exigent, dar generos, care a contribuit la formarea multor jurnaliști tineri și la consolidarea unor redacții importante din peisajul media românesc.

