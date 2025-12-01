Influencerița Stefanie Pieper a murit la 31 de ani. Tânăra a fost ucisă de iubit și lăsată într-o pădure

Stefanie Pieper, o influenceriță de beauty din Austria, a fost ucisă de fostul ei iubit, care, potrivit presei austriece, i-ar fi ascuns trupul într-o valiză și l-ar fi îngropat într-o pădure. Celebra creatoare de conținut avea doar 31 de ani.

Ultimele clipe din viața influenceriței

Potrivit Poliției din landul Stiria, Pieper a dispărut după ce s-a întors acasă de la o petrecere pe 23 noiembrie. Presa austriacă a relatat că, după petrecere, ea i-a trimis unui prieten un mesaj în care spunea că a ajuns acasă în siguranță, dar la scurt timp a trimis un alt mesaj în care afirma că are impresia că cineva se află pe casa scării.

Vecinii lui Pieper au declarat presei că au auzit certuri și că ar fi văzut fostul iubit al femeii de 31 de ani în clădire. Poliția a precizat că, atunci când rudele și colegii nu au mai reușit să ia legătura cu ea, au raportat dispariția.

Citeşte şi: Actorul Tony Germano a murit la 55 de ani. Starul Netflix a căzut de pe acoperișul casei sale

Citeşte şi: Starul TV Chuck Potthast, tatăl lui Elizabeth Castravet din reality-show-ul „90 Day Fiancé”, a murit la 64 de ani

Citeşte şi: Doliu în lumea modei. A murit Pam Hogg, „regina nonconformistă a modei scoțiene”

Fostul iubit, arestat

Poliția a anunțat că fostul iubit al lui Pieper a fost arestat în Slovenia, după ce a fost găsit lângă mașina sa în flăcări.

Într-un comunicat publicat săptămâna trecută, Poliția din Stiria a precizat că bărbatul ar fi călătorit de mai multe ori în Slovenia cu mașina. Pe 24 noiembrie, poliția slovenă a raportat că un autoturism a luat foc în parcarea unui cazinou de lângă granița austriaco-slovenă. Mașina îi aparținea bărbatului.

Rudele acuzatului, implicate în dosar

Un articol publicat de Kronen Zeitung a relatat că acuzatul a fost extrădat în Austria și, în timpul interogatoriului, a acceptat să coopereze cu autoritățile.

Potrivit sursei citate, bărbatul a mărturisit că a strangulat-o pe Pieper, i-a ascuns trupul într-o valiză și l-a îngropat într-o pădure din Slovenia. Ulterior, acesta a condus autoritățile la locul unde se afla cadavrul.

Între timp, Poliția din Stiria a confirmat că doi bărbați, rude ale acuzatului, au fost de asemenea arestați în legătură cu acest caz.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News