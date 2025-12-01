Home > Vedete > Străine > Influencerița Stefanie Pieper a murit la 31 de ani. Tânăra a fost ucisă de iubit și lăsată într-o pădure
Influencerița Stefanie Pieper a murit la 31 de ani. Tânăra a fost ucisă de iubit și lăsată într-o pădure
Actualizat 01.12.2025, 11:21
Stefanie Pieper, o influenceriță de beauty din Austria, a fost ucisă de fostul ei iubit, care, potrivit presei austriece, i-ar fi ascuns trupul într-o valiză și l-ar fi îngropat într-o pădure. Celebra creatoare de conținut avea doar 31 de ani.
Potrivit Poliției din landul Stiria, Pieper a dispărut după ce s-a întors acasă de la o petrecere pe 23 noiembrie. Presa austriacă a relatat că, după petrecere, ea i-a trimis unui prieten un mesaj în care spunea că a ajuns acasă în siguranță, dar la scurt timp a trimis un alt mesaj în care afirma că are impresia că cineva se află pe casa scării.
Vecinii lui Pieper au declarat presei că au auzit certuri și că ar fi văzut fostul iubit al femeii de 31 de ani în clădire. Poliția a precizat că, atunci când rudele și colegii nu au mai reușit să ia legătura cu ea, au raportat dispariția.
Poliția a anunțat că fostul iubit al lui Pieper a fost arestat în Slovenia, după ce a fost găsit lângă mașina sa în flăcări.
Într-un comunicat publicat săptămâna trecută, Poliția din Stiria a precizat că bărbatul ar fi călătorit de mai multe ori în Slovenia cu mașina. Pe 24 noiembrie, poliția slovenă a raportat că un autoturism a luat foc în parcarea unui cazinou de lângă granița austriaco-slovenă. Mașina îi aparținea bărbatului.
Rudele acuzatului, implicate în dosar
Un articol publicat de Kronen Zeitung a relatat că acuzatul a fost extrădat în Austria și, în timpul interogatoriului, a acceptat să coopereze cu autoritățile.
Potrivit sursei citate, bărbatul a mărturisit că a strangulat-o pe Pieper, i-a ascuns trupul într-o valiză și l-a îngropat într-o pădure din Slovenia. Ulterior, acesta a condus autoritățile la locul unde se afla cadavrul.
Între timp, Poliția din Stiria a confirmat că doi bărbați, rude ale acuzatului, au fost de asemenea arestați în legătură cu acest caz.
