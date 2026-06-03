Influencerița Paola Márquez a murit la 30 de ani. A fost găsită fără suflare în apartamentul său

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Paola Márquez, una dintre cele mai apreciate creatoare de conținut din Mexic, a fost găsită moartă în propria locuință la vârsta de doar 30 de ani. Tânăra, care adunase o comunitate impresionantă de peste două milioane de urmăritori pe platformele Instagram, TikTok și Facebook, a fost descoperită fără suflare în apartamentul ei din San Luis Potosí.

Autoritățile locale au demarat imediat o anchetă și, conform primelor date oferite de anchetatori, cazul este investigat în prezent ca o posibilă sinucidere. Vestea a căzut ca un trăsnet asupra fanilor săi, mai ales în contextul în care ultimul mesaj postat de ea în mediul online ascundea o strigăt de ajutor profund și tulburător.

Durerea sfâșietoare a unui tată și ultimul omagiu

Tragedia a fost confirmată public chiar de tatăl tinerei, Hercules Márquez Balderas, printr-un mesaj extrem de dureros publicat pe rețelele de socializare în cursul zilei de 30 mai. Pierderea prematură a fiicei sale a lăsat familia complet devastată, aceștia organizând în mare discreție slujba de înmormântare pe data de 1 iunie.

„Într-o zi vom fi din nou împreună, odihnește-te în pace, prințesa mea!”, a scris tatăl Paolei într-o scurtă dar cutremurătoare postare pe Facebook, primind mii de mesaje de condoleanțe de la oameni din toate colțurile lumii.

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Un ultim semnal de alarmă în mediul online

Paola era cunoscută pentru energia ei și pentru clipurile în care își prezenta stilul de viață și călătoriile în jurul lumii. Cu toate acestea, în spatele imaginilor perfecte de pe internet se ascundea o suferință pe care puțini au anticipat-o. Cu doar o zi înainte de a fi găsită moartă, pe 29 mai, ea a încărcat un ultim videoclip pe contul ei de TikTok, în care a rostit cuvinte care acum capătă o semnificație de-a dreptul tragică pentru comunitatea ei.

„Am încercat să atrag lucruri bune, dar cred că am făcut-o pe dos, fiindcă tot ce mai aveam începe să se piardă.”, a mărturisit ea în acel clip, lăsând să se înțeleagă că trecea printr-o perioadă de criză personală profundă.

Val de regret în rândul comunității online

Imediat după ce Biroul Procurorului General al Statului din Mexic a confirmat decesul, secțiunea de comentarii a ultimei sale postări s-a transformat într-un spațiu de doliu virtual. Sute de mii de urmăritori au rămas împietriți de uimire și au ținut să transmită un ultim gând pentru cea care le aducea zilnic zâmbete pe buze prin conținutul ei.

„Drum lin către stele, Paola Márquez”, a fost mesajul lăsat de un urmăritor îndurerat.

„Ce veste tristă, o urmăresc încă de la bun început”, a adăugat un alt fan care i-a fost alături de-a lungul întregii sale cariere în online.

„Odihnește-te în pace, copilă”, a scris un al treilea utilizator, reflectând tristețea colectivă cauzată de dispariția mult prea rapidă a unei tinere care părea să aibă întreaga lume la picioare.

Foto – Instagram

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