Roseli Fernandes a murit la 48 de ani, în urma unei intervenții estetice. Influenceriței i s-a administrat o substanță care încalcă normele medicale

O comunitate întreagă de pe rețelele de socializare este în stare de șoc după moartea fulgerătoare a unei cunoscute creatoare de conținut și machioze din Brazilia. Roseli Fernandes de Oliveira Romeiro Vieira a încetat din viață la vârsta de 48 de ani, la doar o zi după ce a fost supusă unei intervenții estetice de mărire a posteriorului. Cazul a intrat imediat în atenția autorităților, iar Poliția Civilă din São Paulo a deschis o anchetă amplă, tratând decesul ca fiind suspect și accidental.

Firul unei zile dramatice: De la dureri extreme la pierderea cunoștinței

Tragedia a început să se contureze în dimineața zilei de 26 mai, la mai puțin de 24 de ore după ce Roseli Fernandes a primit injecțiile destinate remodelării corporale. Conform mărturiei pe care fiica victimei a oferit-o în fața anchetatorilor, influencerița a început să acuze dureri extrem de puternice. Speriată de starea mamei sale, aceasta a contactat telefonic medicul curant pentru a cere ajutor.

Recomandarea primită de la cabinet a fost ca pacienta să se deplaseze de urgență chiar la clinica unde avusese loc procedura. Din păcate, starea tinerei femei s-a deteriorat într-un ritm alert, iar aceasta și-a pierdut cunoștința în timp ce se afla pe bancheta din spate a unei mașini de transport alternativ, în drum spre cabinetul medical. Roseli Fernandes a fost declarată moartă la scurt timp după ce a fost adusă la clinică, medicii nemaiputând face nimic pentru a o salva.

Camerele de supraveghere au surprins ultimele momente ale victimei

Camerele de securitate din zona clinicii au surprins momente dramatice, care se află acum în posesia anchetatorilor. Pe imagini se poate observa cum Roseli Fernandes este scoasă din mașina de ride-sharing complet inertă și așezată într-un scaun cu rotile pentru a fi transportată în clădire. Odată intrată în clinică, mai multe persoane din personalul medical au încercat în zadar să o ridice din scaunul cu rotile, însă trupul femeii a rămas complet nemișcat, în timp ce o altă angajată apela disperată numerele de urgență. Pentru aceste intervenții estetice care i-au curmat viața, creatoarea de conținut plătise o sumă uriașă, achitând clinicii peste 54.000 de reali brazilieni, echivalentul a peste 10.000 de dolari.

Medicul nu avea rezidențiat în dermatologie și a folosit o substanță restricționată

Ancheta a scos la iveală detalii revoltătoare cu privire la procedurile clinicii și la calificarea personalului. Medicul care a efectuat intervenția, Tábita Nunes Marcolino Jorge, a recunoscut în fața Poliției Civile că i-a injectat pacientei polimetilmetacrilat, un filler dermic cunoscut sub numele de PMMA. Mai mult, doctorița a admis în timpul audierilor că nu deține un rezidențiat în dermatologie.

Utilizarea acestei substanțe încalcă flagrant normele medicale din Brazilia. Potrivit Agenției Naționale de Supraveghere Sanitară, PMMA este o substanță autorizată exclusiv pentru tratamente reparatorii și reconstructive, utilizarea ei în scopuri pur estetice fiind strict interzisă din cauza riscurilor majore pe care le prezintă pentru sănătate.

Reacția apărării și poziția oficială a clinicii

În ciuda acuzațiilor și a circumstanțelor suspecte, reprezentanții legali ai medicului neagă o culpă directă în acest stadiu al investigației. Într-o poziție oficială transmisă presei, avocatul apărării a subliniat că nu se poate vorbi încă despre o legătură de cauzalitate directă între substanța injectată și decesul survenit.

„Nu există niciun raport care să dovedească o legătură între procedura estetică și deces”, a transmis avocatul medicului Tábita Jorge.

De asemenea, apărarea a menționat că doctorița cooperează în totalitate cu organele de anchetă pentru stabilirea adevărului.

„Medicul s-a prezentat de bunăvoie la Districtul 27 de Poliție, a dat o declarație și a pus la dispoziție documentele necesare, rămânând pe deplin la dispoziția Poliției Civile. Dr. Tábita își exprimă cele mai profunde condoleanțe și compasiunea față de familie în această perioadă de doliu, reafirmându-și angajamentul față de adevăr și față de o investigație amănunțită și completă a faptelor”, se mai arată în comunicatul transmis de avocat.

O comunitate online în doliu

Roseli Fernandes era o figură apreciată în mediul online din Brazilia, unde își construise o comunitate solidă bazată pe pasiunea ei pentru frumusețe și machiaj. Pe pagina sa de Facebook, ea își împărtășea tehnicile de machiaj cu peste o mie de urmăritori fideli. Totuși, impactul ei în social media era mult mai mare. Fiica acesteia a confirmat pentru presa locală că Roseli strânsese o comunitate de peste 100.000 de urmăritori pe platformele online, fiind extrem de iubită de cei care îi urmăreau activitatea zilnică.

