Dana Hauer, Pisi din „Inimă de Țigan”, hărțuită de un vecin: „I-am făcut reclamație la poliție”. De ce nu iau autoritățile măsuri

Dana Hauer, Pisi din „Inimă de Țigan”, spune că este terorizată de un vecin care o urmărește și filmează cu drona. Fosta actriță a cerut ajutor de la autorități, dar spune că nu se iau măsuri concrete, deși plângerile curg de 7 luni de la ea și de la alți vecini.

Dana Hauer trăiește, la 42 de ani, un coșmar. În emisiunea „Viața fără filtru”, de la Antena Stars, fosta actriță din „Inimă de țigan” a dezvăluit cum un vecin periculos o hărțuiește neîncetat, iar autoritățile nu au intervenit până acum.

„Totul a început acum 7 luni, când lucram la club ca să-l deschid. Venea acolo și făcea poze, la acoperiș, la tot. A făcut reclamație la ITM. I-am făcut reclamație la poliție și mi-a venit un document în care mi s-a spus că nu au ce să-i facă, că e normal să pună girofar pe bicicletă”, a povestit Dana Hauer, vizibil afectată de situație.

Vecinul, despre care fosta actriță spune că nu a lucrat niciodată și nu are familie, a devenit o prezență constantă și amenințătoare în viața ei. „Îmi e teamă de el. Ne filmează cu drona în curte, la bar, peste tot. Are o dronă profesională și filmează în curtea mea. Plângerea la Poliția Veterinară a fost realizată cu poze pe care le-a făcut câinilor mei, în curtea mea. Pozele au fost făcute cu drona”, a adăugat Dana Hauer.

Plângeri fără rezultat

Dana Hauer nu este singura afectată. Ea a dezvăluit că și alți vecini sunt îngrijorați de comportamentul acestui individ. Actrița a precizat că bărbatul și-a folosit poziția din comisia de votare pentru a fotografia buletinele oamenilor din sat. „Acest individ a fost în comisia de votare a satului. El ne-a făcut poze la buletine tuturor din sat, iar toate plângerile pe care le face conțin CNP-urile noastre. Am făcut cu toții plângere pentru faptul că ne folosește datele cu caracter personal. Știți care a fost răspunsul? Că domnul are voie să folosească datele cu caracter personal dacă sunt folosite la poliție.”

Actrița a relatat și un episod în care vecinul i-a răscolit gunoiul, găsind colete cu adresa ei pe care apoi le-a folosit împotriva sa. „Eu am două tomberoane în fața casei. A căutat noaptea în gunoi, a luat două colete pe care era scrisă adresa mea și a aruncat gunoaiele pe câmp. Mi-a făcut poză și a trimis-o la primărie. Primăria m-a sunat să mă amendeze.”

Deși a depus plângeri pentru hărțuire și utilizare neautorizată a datelor personale, Dana Hauer spune că autoritățile nu au luat până acum măsuri concrete. Situația o afectează emoțional, dar ea rămâne hotărâtă să lupte pentru siguranța sa și a familiei sale.

Foto: Instagram; Facebook

