Un cuplu de influenceri a primit amenințări cu moartea după ce a decis să facă întrerupere de sarcină. Bebelușul lor avea Sindrom Down

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Jesse Ridgway și soția sa, Ashley Ridgway, un cuplu de influenceri cunoscuți în America, au decis să facă întrerupere de sarcină după ce au aflat că bebelușul lor ar putea avea Sindromul Down. După acest anunț, cei doi au primit numeroase amenințări cu moartea și au fost nevoiți să ia măsuri suplimentare de securitate.

Un cuplu de influenceri a decis să facă avort după ce au aflat că bebelușul are Sindromul Down

Un cuplu de influenceri din New Jersey, Jesse și Ashley Ridgway, trece printr-o perioadă dificilă, după ce decizia lor de a întrerupe o sarcină din cauza unui diagnostic de sindrom Down a declanșat un val de amenințări și mesaje de ură.

Jesse Ridgway, cunoscut în mediul online sub numele de McJuggerNuggets, a anunțat pe rețelele sociale că el și soția lui au luat decizia dificilă de a face întrerupere de sarcină după ce s-au documentat foarte bine în ceea ce privește Sindromul Down.

„Săptămâna aceasta, eu și soția mea am luat decizia foarte dificilă de a întrerupe sarcina din cauza trisomiei 21. Alegerea nu a fost făcută cu ușurință. Apreciem cu adevărat toate poveștile personale pe care ni le-ați împărtășit, în special sprijinul necondiționat pe care l-am primit de la fani, indiferent de ce am decis. Știu că unii dintre voi ar putea fi foarte dezamăgiți să audă această veste. Suntem devastați. A fost extrem de traumatizant pentru amândoi, în special pentru Ashley. Ea a suferit procedura la începutul acestei săptămâni și este în curs de recuperare. Din fericire, totul a mers bine, dar emoțional suntem epuizați”, a scris influencerul în urma avortului.

„Trisomia 21, cunoscută și sub numele de Sindromul Down, este cauzată de un cromozom suplimentar. Este cauzată de o eroare în diviziunea celulară, ca o eroare. Șansele ca un bebeluș să o aibă sunt de 1 la 1000. Când am confruntat prima dată această veste, am fost șocat, dar optimist. Dacă sunt puțin lenți intelectual, atunci vom face să funcționeze. Am semnat să fiu părinte, orice ar fi… dar pur și simplu nu am înțeles pe deplin ce înseamnă Sindromul Down. Odată ce am făcut-o publică, a devenit clar că MAJORITATEA oamenilor nu știu ce implică sindromul Down (și nu, nu este același lucru cu autismul): 50% dintre bebelușii cu sindrom Down au defecte cardiace. 75% vor avea probleme de auz. Peste 50% vor avea probleme de vedere. Funcție imunitară afectată, dizabilități de dezvoltare, dizabilități de învățare, dezvoltare fizică întârziată, tonus muscular slab, probleme structurale ale feței, durată de viață redusă etc. Din păcate, lista este lungă, nu ezitați să o căutați… Sindromul Down nu este o „binecuvântare”, este obiectiv de rău din perspectiva sănătății”, a explicat el.

Acesta a vorbit și despre greutățile întâmpinate de copiii cu Down, cât și de familia acestora.

„Nu mi-am dat seama cât de greu este pentru copil, darămite pentru familie… de cele mai multe ori, va fi complet dependent de alții pentru tot restul vieții. Riscul de avort spontan este, de asemenea, aproape de 50%, ceea ce a înrăutățit lucrurile… s-ar putea să nu vadă niciodată lumina zilei și o pune pe Ashley în pericol și mai mare. Am vorbit cu medici, prieteni, familie și consilieri genetici și am aflat că până la 90% dintre femei își întrerup sarcina după ce află că bebelușul are trisomie 21. A fost MULT mai mare decât mă așteptam. M-am gândit că va fi mai mic, având în vedere că aud atât de multe persoane spunând că au păstrat sau că vor păstra copilul. Cred că asta se datorează faptului că majoritatea avorturilor au loc în privat, este rușinos. Se judecă mult”, a continuat el.

„Nu te-ai gândit niciodată că vei fi într-o astfel de situație până când ți se întâmplă ție și apoi lucrurile se schimbă. Tuturor fanilor mei care și-au exprimat opinia pe această temă și care au autism, sindrom Down sau orice alte afecțiuni… vă apreciem. Contați foarte mult și ne bucurăm că sunteți aici. Vă felicit pe dumneavoastră și familiile dumneavoastră pentru că aveți puterea și curajul de a merge mai departe. Cât despre noi, am luat o decizie dificilă despre care credem că pe termen lung va fi benefică pentru familia noastră. Din fericire, am avut de ales. Va dura puțin timp să mergem mai departe, dar suntem încântați să încercăm din nou în viitor și, sperăm, să avem un rezultat mai bun. Vă iubim și vă mulțumim pentru înțelegere”, a mai scris influencerul.

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Amenințări și securitate sporită, după întreruperea sarcinii

Reacțiile internauților la aflarea veștii au fost dintre cele mai dure. Mai mult, cuplul de influenceri a primit amenințări cu moartea și spun că acum dorm cu pistolul pe noptieră, de teamă.

Într-un interviu acordat pentru TMZ, Jesse a dezvăluit că a luat măsuri drastice pentru a-și proteja familia.

„Am un pistol încărcat pe noptieră și am instalat o poartă de securitate acasă”, a spus el, explicând că decizia vine în urma mesajelor de ură și a amenințărilor cu moartea primite după anunțul lor.

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Cei doi soți au fost, de asemenea, criticați de cunoscuți și de persoane cu viziuni religioase stricte, care le-au spus că vor ajunge în iad sau că Ashley nu merită să fie mamă.

Jesse și Ashley, care sunt cunoscuți pentru sinceritatea lor pe rețelele sociale, au împărtășit cu publicul momentul dureros în care au aflat diagnosticul copilului lor nenăscut. Au explicat că, inițial, au dorit să fie transparenți pentru a oferi sprijin altor familii care trec prin situații similare.

„Am primit mesaje de la femei care au trecut prin aceleași provocări, iar acest lucru mi-a întărit decizia de a vorbi deschis”, a mărturisit Ashley.

Cu toate acestea, cei doi iau acum în considerare să fie mai precauți în ceea ce privește expunerea publică a vieții lor private.

Sursă foto: Instagram

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