Andreea Sasu s-a întors acasă după două luni petrecute în spital. Philipp Plein a așteptat-o cu un cadou de 250.000 de euro

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Sasu s-a întors acasă, în Monte Carlo, după două luni grele petrecute în spital. Miliardarul Philipp Plein i-a pregătit o surpriză spectaculoasă în valoare de nici mai mult nici mai puțin de 250.000 de euro.

Andreea Sasu s-a întors acasă

Andreea Sasu, cunoscută pentru eleganța și forța ei interioară, a revenit acasă în Monte Carlo, după două luni dificile de spitalizare. Perioada în care sănătatea ei a fost grav afectată a fost marcată de încercări emoționale, dar și de un gest extraordinar din partea partenerului ei, designerul și miliardarul Philipp Plein.

Românca a trecut printr-o provocare medicală delicată, provocată de complicații apărute după o intervenție anterioară. Potrivit informațiilor făcute publice de Philipp Plein, modelul a fost afectat de o infecție severă, care a dus la formarea unui chist și a creat riscul unui sepsis.

Cu toate acestea, după tratamente intense și sprijin constant, starea ei s-a îmbunătățit considerabil, iar acum se bucură de o nouă etapă alături de cei dragi.

Citește și: Cristian Pomohaci, arestat preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, după ce fusese reținut pentru agresiune sexuală asupra minorilor

Citește și: Petrecere mare în familia lui Ianis Hagi. Micuțul Giorgios a împlinit un an. Invitați de renume la petrecerea de tăiere a moțului

Philipp Plein a așteptat-o cu un cadou impresionant

Philipp Plein, cunoscut pentru gesturile sale extravagante, a marcat revenirea Andreei Sasu într-un mod spectaculos. Designerul i-a oferit un cadou impresionant: un automobil de lux, cu o valoare estimată la peste 250.000 de euro.

Această surpriză nu doar că subliniază iubirea și respectul pe care designerul le are pentru Andreea Sasu, ci și dorința de a celebra viața și momentele importante împreună.

Citește și: Alexandra Becali a solicitat un ordin de protecție împotriva unui bărbat care a hărțuit-o și în trecut

Citește și: Adelina Pestrițu, incident cu un șofer de Uber. Bărbatul i-ar fi furat tortul fiicei sale, Zenaida: „Ultima zi în care folosesc aplicația”

Pe rețelele sociale, Philipp Plein a împărtășit un mesaj emoționant, dedicat Andreei.

„Există momente în viață care îți reamintesc ce contează cu adevărat. Timp de două luni, am trăit între spitale, operații, frică, speranță, rugăciuni și lacrimi. Au fost zile în care tot ce ne doream era acest moment. Să fim împreună. Să fim acasă. Să ne putem ține din nou în brațe. Astăzi, inimile noastre sunt pline de recunoștință și bucurie. Bine ai venit acasă, iubirea mea”, a scris designerul în mediul online.

Imaginile postate pe Instagram o arată pe Andreea Sasu într-o formă excelentă, cu un zâmbet radiant.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Andreea Sasu și Philipp Plein

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News