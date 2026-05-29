Fulgy, cerințe neobișnuite la Spitalul Obregia. A cerut să i se vorbească doar în engleză și a susținut că e apropiatul lui Donald Trump

Fulgy (28 ani), fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, a surprins personalul medical al Spitalului Obregia cu cerințe bizare. Artistul a solicitat să i se vorbească doar în engleză, afirmând că are legături cu Donald Trump, într-un episod controversat.

Fulgy, cerințe neobișnuite la Spitalul Obregia

Fulgy, pe numele spu adevărat Dan Fulgeraș Manole, trece printr-o perioadă dificilă, marcată de controverse și o internare prelungită la Spitalul de Psihiatrie Obregia din București. Problemele au început în urma unui incident pe TikTok, unde Fulgy a avut o ieșire controversată în timpul unui live.

Acesta ar fi lansat atunci amenințări care au alarmat vecinii din blocul în care locuia, determinându-i să sune imediat la autorități. Situația a escaladat rapid, iar la fața locului au intervenit jandarmi și pompieri, gestionând incidentul fără alte complicații.

La scurt timp după acest episod, Fulgy a fost transportat la spital pentru o evaluare psihiatrică de urgență. Deși inițial se preconiza o internare pe termen scurt, aceasta a fost extinsă, dată fiind starea sa emoțională instabilă.

În timpul șederii la spital, artistul a uimit personalul medical cu cerințe atipice. Într-un moment, Fulgy ar fi declarat că este apropiat de fostul președinte american Donald Trump și a cerut să i se vorbească doar în limba engleză. Astfel de afirmații și comportamente au făcut ca atmosfera în unitatea medicală să fie tensionată, notează Cancan.

Viorica și Ioniță de la Clejani, aproape de fiul lor

În ciuda încercărilor prin care trece, familia Clejanilor rămâne un sprijin constant pentru Fulgy. Viorica de la Clejani a declarat că fiul ei beneficiază de îngrijirea unor specialiști și că toți speră la o recuperare completă.

Artista nu a ezitat să își exprime dezamăgirea față de lipsa de susținere din partea celor apropiați.

„Băiatul meu este foarte bine, este pe mâna unor medici care sunt de specialitate. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul medicilor, și cu voința lui și cu dragostea noastră… tot noi suntem lângă el, nimeni altcineva. N-am primit un telefon sau un mesaj în privat să mă întrebe cineva ce face Fulgy, cum se simte, chiar dintre neamurile noastre. Ce pretenție să mai am de la alți oameni. O să fie bine, o să fim fericiți și mergem înainte”, a afirmat Viorica de la Clejani.

