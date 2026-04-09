Fulgy susține că a fost eliberat de la Obregia, unde era internat după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer. Cum îl apără Viorica de la Clejani: „Nici nu știe să dea drumul la aragaz”

Viorica de la Clejani își apără fiul, Fulgy, după ce acesta a fost internat la Spitalul Obregia pentru că a amenințat că va arunca un bloc în aer. Artista le cere oamenilor să nu-l judece și să înțeleagă că Fulgy are nevoie de ajutor specializat. Tânărul ar fi fost eliberat de la Obregia în această dimineață.

Joi dimineață, 9 aprilie, Fulgy a publicat în mediul online un videoclip în care a anunțat că a fost eliberat de la Obregia. „Se pare că nu a putut nimeni să mă oprească, oameni buni”, a declarat el, pe TikTok. Cu o zi înainte, mama lui, Viorica de la Clejani, i-a luat apărarea.

Într-un mesaj emoționant pe TikTok, Viorica de la Clejani a explicat că, în ciuda acuzațiilor grave aduse lui Fulgy, el nu ar fi avut cum să ducă la îndeplinire o astfel de amenințare. „Gazele, la el în casă, erau oprite. Copilul ăla nu a gătit niciodată în viața lui. Nici nu știe să dea drumul la aragaz. El mănâncă fast-food. Ce m-a speriat pe mine a fost faptul că l-am auzit spunând că se aruncă de la etajul 11. Nu am nimic cu domnii polițiști, dar nu așa se salvează situația. Trebuie să aveți un psiholog foarte bun, care să negocieze cu persoana în cauză. Să o calmeze”, a declarat artista.

Viorica de la Clejani: „Eu, ca părinte, ce pot să fac?”

În plus, Viorica a explicat că fiul său se confruntă cu probleme de sănătate mintală, iar internarea sa reprezintă un pas important spre vindecare. „Mulțumesc lui Dumnezeu că e în siguranță. E pe mâna medicilor. O să fie bine și o să fie un copil normal, așa cum era el: un copil deștept, cu bun-simț, care învăța bine la școală, un copil care a studiat. Eu, ca părinte, ce pot să fac? Decât să fiu alături de el și să îl susțin până voi închide ochii și voi pune mâinile pe piept.”

Cu lacrimi în ochi, Viorica de la Clejani a făcut un apel sincer către cei care o urmăresc să dea dovadă de empatie și înțelegere, mai ales în această perioadă a Săptămânii Mari. „Vă dați seama cât de vinovată mă simt eu? Cât de tristă sunt? Este cel mai urât Paște! Sunt și bolnavă, am tratament de diabet și nu pot să îmi iau nici pastilele, nici să mănânc. Încă o dată, vă spun: copilul ăsta nu era într-o stare bună.”

Viorica de la Clejani, apel la oameni să aibă empatice și înțelegere pentru Fulgy

Artista a subliniat că Fulgy nu este o persoană rea, ci un tânăr cu suflet bun, care trece printr-o perioadă dificilă. „De aceea, vă rog frumos, e Săptămâna Mare, să fiți mai buni! Îmi cer scuze eu că v-a înjurat. Trebuia să ai ochi să vezi că nu e bine. Să nu îl judecați. Nu era el. Fulgy e un copil bun. Nu e criminal, nu e violator.”

Pentru Viorica de la Clejani, prioritatea este ca fiul ei să primească ajutorul necesar pentru a-și reveni. Ea a subliniat că familia va rămâne alături de Fulgy în această perioadă dificilă și că își dorește să vadă din nou acea versiune a fiului său care a fost cândva un elev exemplar și un tânăr respectuos.

