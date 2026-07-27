Iulia Albu revine pe micile ecrane. În ce emisiune apare vedeta: „Îmi place aici că sunt pusă într-o situație de disconfort total”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Iulia Albu a luat o pauză de la aparițiile televizate. Acum, ea urmează să apară la o emisiune difuzată la Antena 1. Vedeta a vorbit despre experiența trăită alături de alți colegi din showbiz. În această seară, de la 20:30, Iulia Albu poate fi văzută la emisiunea „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”, care poate fi urmărită pe Antena 1 și AntenaPlay.

Iulia Albu, din nou pe micile ecrane

După victoria echipei roșii, formată din Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu, obținută săptămâna trecută, Rikito și Sonny sunt hotărâți să schimbe rezultatul. Cei doi spun că vor să își ia revanșa și speră să câștige de această dată.

A doua etapă a sezonului emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” se desfășoară tot pe litoral, însă concurenții vor avea parte de noi provocări. Marian Capet, Iulia Albu, Selina și Victor Slav vor lupta pentru premiul pus în joc și pentru șansa de a se bucura de un moment de relaxare. Rămâne de văzut cine va reuși să câștige.

Citește și: Ce a declarat Nea Mărin despre Mirela Vaida, care participă în noul sezon al emisiunii Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere: “Știu că este foarte vocală!” / Exclusiv

”Vin la Nea Mărin de 6-7 ani. Am trecut de jumătate de deceniu, este proiectul meu preferat, este partea mea preferată din an”, va admite Capet, unul dintre cei mai cunoscuți hairstiliști, din industrie.

Iulia Albu a recunoscut că nu înțelege cum îi poate fi cuiva dor de Nea Mărin, însă și ea recunoaște că sunt lucruri de care este atașată, în acest format:

”Îmi lipsea energia lui. Îmi place aici că sunt pusă într-o situație de disconfort total”.

Victor Slav și Selina sunt în emisiune pentru al doilea an la rând.

Citește și: Cum se menține în formă Nea Mărin, la 65 de ani. Alimentul la care a renunțat de 25 de ani

”Ne-am simțit atât de bine anul trecut, încât am zis… hai să o facem lată și de data asta!”.

Ce urmează pentru concurenții emisiunii

În plus, Nea Mărin le va da concurenților o veste surprinzătoare. Aceștia vor fi nevoiți să își la ei buletinul, hainele de plajă și pijamalele și să se pregătească.

”Plecăm acum și ne mai întoarcem mâine”.

Rămâne de văzut unde vor ajunge concurenții și ce probe vor fi nevoiți să parcurgă.

„Le-am pregătit provocări una şi una, întreceri cum n-au mai fost, multă alergătură, emoții, dar și momente în care o să râdem cu lacrimi. Va fi o vară nebună, plină de aventură, competiție și voie bună. O vară în care vedetele vor descoperi că, în «Țara lui Nea Mărin», bronzul se câștigă cu sudoare, iar amintirile frumoase vin la pachet cu multă muncă și mult râs. Și, credeți-mă, o să merite fiecare secundă”, a spus Nea Mărin.

Urmărește-ne pe Google News