Mikaela Albu, dezvăluiri sincere despre relația cu părinții. „Sunt între case. Tata este mult mai flexibil, cu mama îmi este mai greu!” Ce spune despre soția lui Mihai Albu

Mikaela Albu, fiica Iuliei Albu și a designerului Mihai Albu, a vorbit deschis într-un interviu despre legătura pe care o are cu părinții ei și despre modul în care familia a reușit să depășească perioadele mai tensionate. Adolescenta, în vârstă de 16 ani, a explicat cum arată în prezent relația cu tatăl ei, cum se înțelege cu partenera acestuia, Elena, și cum a gestionat perioada în care a locuit temporar la el, în timp ce noua casă a mamei sale era în renovare.
Mikaela spune că legătura cu tatăl ei este una frumoasă și echilibrată, bazată pe discuții sincere și timp petrecut împreună. Deși familia a trecut prin momente complicate, adolescenta simte că, în prezent, totul este așezat.
„Cu tata am o relație frumoasă, petrecem timp împreună și vorbim mult”, a mărturisit Mikaela pentru viva.ro. Ea spune că în ultima perioadă se văd des și că are multe de învățat de la ambii părinți.
În perioada în care locuința mamei sale era în renovare, Mikaela a stat o vreme la tatăl ei. Chiar dacă nu a fost o perioadă lungă, experiența a apropiat-o și mai mult de el.
Mikaela a vorbit și despre legătura cu Elena, actuala parteneră a lui Mihai Albu. Deși situațiile de acest fel pot fi delicate, adolescenta spune că între ele există o înțelegere firească.
„Cu Elena am o relație OK, este un om bun”, a declarat Mikaela, semn că lucrurile în familie sunt stabile și armonioase.
Perioade dificile depășite cu maturitate
Mikaela nu ascunde faptul că au existat momente în care comunicarea cu tatăl ei a fost mai complicată, mai ales în perioadele tensionate din viața acestuia. Totuși, spune că acele episoade fac parte din trecut.
„Perioade dificile au fost destule, însă acum nu mai contează decât că lucrurile s-au așezat pe o traiectorie normală”, a spus ea, subliniind maturitatea cu care privește relațiile de familie.
Foto – Facebook
