Mikaela Albu, dezvăluiri sincere despre relația cu părinții. „Sunt între case. Tata este mult mai flexibil, cu mama îmi este mai greu!” Ce spune despre soția lui Mihai Albu

Mikaela Albu, fiica Iuliei Albu și a designerului Mihai Albu, a vorbit deschis într-un interviu despre legătura pe care o are cu părinții ei și despre modul în care familia a reușit să depășească perioadele mai tensionate. Adolescenta, în vârstă de 16 ani, a explicat cum arată în prezent relația cu tatăl ei, cum se înțelege cu partenera acestuia, Elena, și cum a gestionat perioada în care a locuit temporar la el, în timp ce noua casă a mamei sale era în renovare.

Cum se înțelege Mikaela cu părinții ei

Mikaela spune că legătura cu tatăl ei este una frumoasă și echilibrată, bazată pe discuții sincere și timp petrecut împreună. Deși familia a trecut prin momente complicate, adolescenta simte că, în prezent, totul este așezat.

„Cu tata am o relație frumoasă, petrecem timp împreună și vorbim mult”, a mărturisit Mikaela pentru viva.ro. Ea spune că în ultima perioadă se văd des și că are multe de învățat de la ambii părinți.

În perioada în care locuința mamei sale era în renovare, Mikaela a stat o vreme la tatăl ei. Chiar dacă nu a fost o perioadă lungă, experiența a apropiat-o și mai mult de el.

„Am stat o perioadă la tatăl meu, dar nu foarte mult, momentan sunt între case, stau atât la el, cât și la mama mea”, a spus ea, cu naturalețe.

Întrebată cine este mai strict dintre părinți, Mikaela a recunoscut că tatăl ei este mai permisiv, în timp ce mama rămâne figura mai fermă din familie.

„Tata este mult mai flexibil, cu mama îmi este mai greu, dar, la finalul zilei, mama a fost cea care m-a crescut și am deplină încredere în ea”, a explicat tânăra.

Citeşte şi: Mikaela Albu are iubit la 16 ani. Ce spune tatăl ei, Mihai Albu, despre relația fiicei adolescente. „M-a întrebat ce părere am”

Citeşte şi: Ce a spus Iulia Albu despre mutarea fiicei sale, Mikaela, la fostul soț, Mihai Albu: „A fost o perioadă dificilă”

Citeşte şi: Mikaela Albu, protagonista unei ședințe foto care a generat valuri de reacții: „O apariție care întoarce priviri”

Citeşte şi: Iulia Albu, prima reacție după ce fostul soț, Mihai Albu, s-a recăsătorit. Fiica lor, Mikaela, a fost prezentă la eveniment: „Nu avea cum să lipsească”

Relația cu Elena, partenera tatălui ei

Mikaela a vorbit și despre legătura cu Elena, actuala parteneră a lui Mihai Albu. Deși situațiile de acest fel pot fi delicate, adolescenta spune că între ele există o înțelegere firească.

„Cu Elena am o relație OK, este un om bun”, a declarat Mikaela, semn că lucrurile în familie sunt stabile și armonioase.

Perioade dificile depășite cu maturitate

Mikaela nu ascunde faptul că au existat momente în care comunicarea cu tatăl ei a fost mai complicată, mai ales în perioadele tensionate din viața acestuia. Totuși, spune că acele episoade fac parte din trecut.

„Perioade dificile au fost destule, însă acum nu mai contează decât că lucrurile s-au așezat pe o traiectorie normală”, a spus ea, subliniind maturitatea cu care privește relațiile de familie.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News