Reacția Iuliei Albu după ce Andreea Bălan a trecut-o pe „lista vedetelor toxice” din showbiz: „Nu este prima și nici ultima care emite păreri fără să le susțină!”

Iulia Albu a reacționat după ce numele ei a fost menționat de Andreea Bălan pe lista vedetelor considerate „toxice” din showbiz. Criticul de modă spune că nu o cunoaște prea bine pe artistă și consideră că tensiunile apărute în spațiul public sunt rezultatul unor opinii neargumentate.

Iulia a vorbit deschis despre dinamica relațiilor din lumea mondenă și despre felul în care privește declarațiile făcute la adresa ei.

Cum a început controversa

Totul a pornit în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde Andreea Bălan a fost întrebată pe cine ar considera „cea mai toxică vedetă” din showbiz-ul românesc. Artista a răspuns fără ezitare: „Raluca Bădulescu și Iulia Albu, prietenele mele, că ele nu s-au gândit la alte persoane când au vorbit de ele. M-au tot criticat, nu au fost atente dacă am evoluat, nu și-au adaptat narativa.”

Declarația a stârnit reacții, iar acum, la câteva luni distanță, vine și replica Iuliei Albu.

Iulia Albu: „Nu o cunosc personal prea bine”

Întrebată cum comentează afirmațiile Andreei Bălan, Iulia Albu a subliniat că nu există o relație apropiată între ele și că tensiunile nu au o bază reală.

„Pe Andreea nu o cunosc personal prea bine. Nu este prima și nici ultima persoană care emite păreri fără să le susțină într-un fel sau altul. Este, până la urmă, o alegere personală ce ‘războaie’ vrei să duci. Cu tine, cu alții” – a precizat fosta soție a lui Mihai Albu, într-un interviu pentru viva.ro.

Criticul de modă a adăugat că înțelege dificultățile prin care artista a trecut în viața personală, dar subliniază că stilul nu este ceva ce poate fi cumpărat sau imitat:

„Stilul însă este o poveste complicată. Nu toți îl pot avea, cu toți banii din lume, și asta nu este o tragedie decât pentru unii.”

Există prietenii reale în showbiz?

În același interviu, Iulia Albu a vorbit și despre relațiile dintre vedete, recunoscând că lumea mondenă nu este un teren fertil pentru prietenii durabile.

„Să spunem că am foarte multe cunoștințe. Ca în orice domeniu, sunt persoane cu care rezonez mai mult sau mai puțin. Sunt persoane pe care le admir, persoane pe care le respect și… persoane care nu îmi trezesc prea tare interesul. Real, în showbiz nu prea există prietenii durabile” – a adăugat ea.

Din declarațiile Iuliei Albu reiese că nu există un conflict real între ea și Andreea Bălan, ci mai degrabă o diferență de percepție și o sensibilitate la criticile publice. Criticul de modă pare hotărâtă să nu transforme situația într-un scandal, preferând să rămână la nivelul unei clarificări elegante.

