Elena Nechifor, soția lui Mihai Albu, a spus ce relație are cu Mikaela, fiica lui din fosta căsnicie cu Iulia Albu: „Nu sunt mama surogat”

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Elena Nechifor, soția lui Mihai Albu, a dezvăluit ce relație are cu Mikaela, fiica designerului din fosta căsnicie cu Iulia Albu. Elena a spus că preferă să păstreze distanța, oferind doar sprijin atunci când tânăra are nevoie de ajutor medical.

Ce relație au Elena Nechifor și Mikaela Albu

Mihai Albu și Elena Nechifor sărbătoresc primul an de căsnicie, iar cu această ocazie, cei doi au oferit un interviu pentru Spynews TV. În cadrul discuției, printre multe altele, Elena a vorbit deschis despre relația sa cu Mikaela, fiica lui Mihai din mariajul anterior cu Iulia Albu.

Elena Nechifor, medic de profesie, a explicat că, deși între ea și Mikaela există o relație respectuoasă, aceasta preferă să păstreze o anumită distanță. „Noi avem o relație civilizată. Nu sunt mama surogat, dacă vine la noi este strict pentru a-și vizita tatăl. Eu sunt doar o prezență pasageră, pasageră că trec dintr-o cameră în alta prin fața lor. Ca să exagerez expunerea, sunt cea care eventual pune masa și strânge masa și atât, atunci când vine Mika”, a declarat Elena, citată de Spynews.

Elena Nechifor a subliniat că nu dorește să intervină în relația dintre Mihai și fiica lui. „Nu vreau să fiu prea mult prezentă între ei doi când ne vizitează. (…) Atunci când e o problemă medicală, recunosc, intervin”, a completat ea. Elena este medic primar chirurgie cardiovasculară.

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Cum a început povestea de dragoste dintre Mihai Albu și Elena Nechifor și ce diferență de vârstă este între ei

Mihai Albu și Elena Nechifor s-au căsătorit civil pe 23 mai 2025, iar religios ziua următoare, pe data de 24, și amândoi au câte o fiică din relații anterioare. Cuplul a sărbătorit primul an de căsnicie într-un mod intim, luând cina într-un loc semnificativ pentru ei. Între cei doi este o diferență de vârstă de fix două decenii.

Cei doi formează un cuplu din anul 2022, după ce s-au cunoscut la spital. Elena este medicul chirurg care s-a ocupat de tratamentul mamei designerului, Zinaida Albu, care s-a stins din viață în august 2023, la 95 de ani. „Nu ne-am cunoscut la bal, ci direct la spital. Prima noastră întâlnire a fost la spital, unde a venit cu doamna Albu. (…) Două săptămâni am vorbit pe telefon despre tratamentul mamei. Nu mi-am dat seama că putem avea o relație”, povestea Elena Nechifor în 2024, în cadrul emisiunii „La Măruță”.

Elena Nechifor i-a fost alături lui Mihai Albu în două momente dificile din viața lui, pierderea mamei și diagnosticul de cancer la prostată. „A apărut fix când aveam nevoie pentru mama. Cu siguranță a trimis-o Dumnezeu”, spunea Mihai Albu în februarie 2025, în emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

Foto: Instagram; Facebook

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