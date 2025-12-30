Mihai Albu, dezvăluiri rare despre relația lui cu fosta soție, Iulia Albu: „Întotdeauna e loc de mai bine”

Mihai Albu a vorbit deschis despre relația pe care o are în prezent cu fosta soție, Iulia Albu, și despre eforturile lor de a colabora pentru binele fiicei lor, Mikaela, acum în vârstă de 16 ani.

Mihai Albu, dezvăluiri rare despre relația lui cu fosta soție, Iulia Albu

Mihai Albu a oferit detalii rare despre actuala relație cu fosta soție, Iulia Albu, precum și despre conexiunea lui cu fiica lor, Mikaela. Într-un interviu acordat emisiunii Online Story by Cornelia Ionescu, designerul a vorbit deschis despre prioritățile sale familiale. Conform KFetele, principalul obiectiv al fostului cuplu este să asigure bunăstarea fiicei lor, în vârstă de 16 ani.

Deși mariajul său cu Iulia Albu s-a încheiat acum mulți ani, Mihai Albu a subliniat că păstrează legătura cu fosta soție pentru a lua cele mai bune decizii pentru Mikaela, fiica lor. Designerul a explicat că discuțiile dintre ei au avut mereu ca scop principal creșterea și dezvoltarea armonioasă a fetei. „Întotdeauna e loc de mai bine, dar așa a fost să fie. Sigur că efortul nostru este în direcția dezvoltării Mikaelei, să îi fie ei bine. Pentru asta mai facem pace. Războiul a fost inutil, zic eu”, a declarat Mihai Albu pentru sursa amintită.

Citește și: Cum făcea Mihai Albu bani de buzunar când era student la Arhitectură. Ce vindea și la ce preț: „Ne mai alunga Miliția”

Ce spune Mihai Albu despre relația cu fiica lui, Mikaela

Designerul a recunoscut că, în trecut, au existat tensiuni între el și fosta soție, generate de dorința sa de a petrece mai mult timp alături de Mikaela. „Tot ce s-a petrecut era tot constructiv, cumva, în favoarea Mikăi, până la urmă în detrimentul ei. Am vrut să am mai mult timp cu Mika și de aici au pornit toate discuțiile. M-am simțit mult timp îndepărtat, dat deoparte din activități, am fost destul de restricționat în a lua legătura cu ea. Cam acesta a fost conflictul, nu altul”, a spus acesta în cadrul interviului.

Legătura dintre Mihai Albu și Mikaela pare să se fi consolidat recent. Designerul a menționat că fata, care acum are 16 ani, începe să-și exprime propriile opinii și să joace un rol mai activ în relația lor. „Acum o lună (a plecat de la el – n.red.). A mai fost la mine, vorbim aproape în fiecare zi. Eu vorbesc și cu diriginta ei, țin legătura cu orice problemă pe acolo, mai au de făcut tot felul de activități, probleme și alte minuni”, a adăugat Mihai Albu.

Citește și: Unde și cu cine pleacă Mihai Albu și soția lui, Elena, în luna de miere: „Pe o insulă”

Mihai Albu s-a recăsătorit anul acesta

Viața personală a designerului a cunoscut o schimbare pozitivă notabilă anul acesta. În urmă cu câteva luni, el a făcut pasul cel mare alături de Elena Nechifor, femeia care i-a fost alături în momentele dificile, inclusiv în timpul problemelor sale de sănătate și pierderii mamei lui.

Foto: Instagram; Facebook

Urmărește-ne pe Google News