Unde și cu cine pleacă Mihai Albu și soția lui, Elena, în luna de miere: „Pe o insulă”

Mihai Albu și soția lui, Elena, pleacă în luna de miere însoțiți de două persoane foarte speciale din viața lor. Cuplul, care s-a căsătorit în luna mai, a ales o destinație de vacanță exotică.

Unde și cu cine pleacă Mihai Albu și soția lui, Elena, în luna de miere

Mihai Albu (62 de ani) și Elena Nechifor (41 de ani) s-au căsătorit civil vineri, 23 mai, iar religios ziua următoare, pe data de 24. Perechea a ales ca luna de miere să o petreacă pe insula grecească Santorini, alături de fiicele lor.

„Plecăm în Santorini 10 zile cu copiii. O să fie o lună de miere în familie. E o ieșire pe o insulă. Am avut plăcuta surpriză să avem cursa directă. Ne consultăm când alegem vacanța”, a spus Mihai Albu la emisiunea Summer Star de la Antena Stars.

„A fost un an cu de toate”

Mihai Albu s-a recăsătorit la aproximativ 16 ani de la divorțul de prima soție, Iulia Albu, alături de care are o fiică, Mikaela Ioana Albu, care îl va însoți în luna de miere. La rândul ei, Elena are o fiică dintr-o relație anterioară. Despre anul acesta, Mihai Albu a spus că a fost „cu de toate”.

„A fost un an cu de toate, cu nuntă, organizare, apoi revenirea de după nuntă. Noi din octombrie anul trecut am început pregătirile pentru nuntă și au durat până în mai”, a mai declarat Mihai Albu, potrivit Spynews.ro.

Cum a început povestea de dragoste dintre Mihai Albu și Elena Nechifor

Mihai Albu și Elena Nechifor formează un cuplu din anul 2022, după ce s-au cunoscut la spital. Elena este medicul chirurg care s-a ocupat de tratamentul mamei designerului, Zinaida Albu, care s-a stins din viață în august 2023, la 95 de ani.

„Nu ne-am cunoscut la bal, ci direct la spital. Prima noastră întâlnire a fost la spital, unde a venit cu doamna Albu. (…) Două săptămâni am vorbit pe telefon despre tratamentul mamei. Nu mi-am dat seama că putem avea o relație”, povestea Elena Nechifor în 2024, în cadrul emisiunii „La Măruță”.

Elena Nechifor i-a fost alături lui Mihai Albu în două momente dificile din viața lui, pierderea mamei și diagnosticul de cancer la prostată.

„A apărut fix când aveam nevoie pentru mama. Cu siguranță a trimis-o Dumnezeu”, spunea Mihai Albu în februarie 2025, în emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

