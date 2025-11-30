Cum făcea Mihai Albu bani de buzunar când era student la Arhitectură. Ce vindea și la ce preț: „Ne mai alunga Miliția”

Mihai Albu și-a folosit talentul și imaginația încă din anii de studenție la Facultatea de Arhitectură pentru a câștiga bani de buzunar. Într-un interviu recent, creatorul de pantofi a dezvăluit ce vindea pentru a câștiga bani în perioada sărbătorilor.

Cum făcea Mihai Albu bani de buzunar când era student la Arhitectură

Mihai Albu a povestit despre perioada în care vindea felicitări de Crăciun, pictate manual de el și colegii săi de la Facultatea de Arhitectură.

„Iarna făceam felicitări și le vindeam, ca pe mărțișoare, pe stradă. Înainte, cum nu existau alte metode de a lua legătura cu prietenii, rudele, cunoștințele, se folosea mult trimiterea de scrisori prin poștă, iar de Crăciun și de Anul Nou se trimiteau felicitări în plic”, a povestit Mihai Albu, pentru Click!.

Aceste felicitări erau pictate cu peisaje de iarnă, brazi împodobiți, personaje simbolice și Moș Crăciun. Era un gest de apreciere și recunoștință să trimiți și să primești astfel de felicitări, care erau foarte populare la acea vreme.

„Cam fiecare familie trimitea în jur de 10 felicitări și tot atâtea primea înapoi, în funcție de cât de popular erai. Se trimiteau felicitări profesorilor, doctorilor, colegilor de muncă, rudelor, prietenilor apropiați”, a explicat designerul.

„Ne mai alunga Miliția”

În perioada Sărbătorilor de Iarnă, designerul reușea să câștige bani frumoși din această mică afacere. Felicitările realizate manual erau vândute la prețuri între 10 lei și 25 de lei, iar vânzările ajungeau la 150-200 de bucăți.

Mihai Albu își amintește: „Eu și colegii mei de facultate mai reușeam astfel să facem un bănuț în plus, din ei ne mai și distram cu toți colegii din Arhitectură”.

Designerul recunoaște că vânzările nu erau lipsite de provocări, mai ales că nu deținea autorizație.

„Ne mai alunga Miliția, uneori ne mai confisca din felicitări, dacă ne prindea. Aveam anumite zone unde ne strângeam, la Universitate și la Arhitectură, pe străzile adiacente. Oamenii cumpărau de la noi pentru că încurajau și apreciau lucrările manuale creative ale studenților arhitecți”, a mai povestit Mihai Albu, pentru sursa citată.

Momentele de cumpănă din viața lui Mihai Albu

Designerul a trecut prin momente dificile în viața personală. La vârsta de 16 ani, Mihai Albu a rămas orfan de tată, după ce acesta a suferit un infarct, la 53 de ani.

„Tata avea numai 53 de ani, când a suferit un infarct. Era directorul general al Televiziunii Române. Aveam 16 ani, am rămas cu mama și cu fratele meu. A fost foarte greu. Însă îl port și acum în suflet, mi-e tare dor de el!”, a mai declarat Mihai Albu, pentru Click!.

În schimb, mama designerului, Zinaida, a fost o prezență constantă în viața sa. Femeia s-a stins din viață în 2023, la vârsta de 95 de ani. Într-un mesaj emoționant postat pe Facebook, Mihai Albu a scris: „Drum lin spre ceruri, MAMI!”.

Anul acesta, Mihai Albu s-a căsătorit cu medicul chirurg Elena Nechifor, pe care a cunoscut-o prin intermediul mamei lui. Elena s-a ocupat de tratamentul Zinaidei, în ultima parte a vieții acesteia. Elena i-a fost alături lui Mihai în două momente dificile din viața lui, pierderea mamei și diagnosticul de cancer la prostată.

„A apărut fix când aveam nevoie pentru mama. Cu siguranță a trimis-o Dumnezeu”, spunea Mihai Albu în februarie 2025, în emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

Anterior, Mihai Albu a fost căsătorit cu Iulia Albu, de care a divorțat în anul 2013 și alături de care are o fiică, Mikaela Ioana. La rândul ei, Elena Nechifor are o fiică.

Foto: Facebook

