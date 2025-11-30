  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Cum făcea Mihai Albu bani de buzunar când era student la Arhitectură. Ce vindea și la ce preț: „Ne mai alunga Miliția”

Cum făcea Mihai Albu bani de buzunar când era student la Arhitectură. Ce vindea și la ce preț: „Ne mai alunga Miliția”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.

Mihai Albu și-a folosit talentul și imaginația încă din anii de studenție la Facultatea de Arhitectură pentru a câștiga bani de buzunar. Într-un interviu recent, creatorul de pantofi a dezvăluit ce vindea pentru a câștiga bani în perioada sărbătorilor.

Cum făcea Mihai Albu bani de buzunar când era student la Arhitectură

Mihai Albu și iubita lui, Elena NechiforIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 16)

Mihai Albu a povestit despre perioada în care vindea felicitări de Crăciun, pictate manual de el și colegii săi de la Facultatea de Arhitectură.

„Iarna făceam felicitări și le vindeam, ca pe mărțișoare, pe stradă. Înainte, cum nu existau alte metode de a lua legătura cu prietenii, rudele, cunoștințele, se folosea mult trimiterea de scrisori prin poștă, iar de Crăciun și de Anul Nou se trimiteau felicitări în plic”, a povestit Mihai Albu, pentru Click!.

Aceste felicitări erau pictate cu peisaje de iarnă, brazi împodobiți, personaje simbolice și Moș Crăciun. Era un gest de apreciere și recunoștință să trimiți și să primești astfel de felicitări, care erau foarte populare la acea vreme.

Povestea emoționantă a fiicei pe care Florin Prunea și fosta lui soție, Lidia, au adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce i-a inspirat să facă asta
Povestea emoționantă a fiicei pe care Florin Prunea și fosta lui soție, Lidia, au adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce i-a inspirat să facă asta
Recomandarea zilei

„Cam fiecare familie trimitea în jur de 10 felicitări și tot atâtea primea înapoi, în funcție de cât de popular erai. Se trimiteau felicitări profesorilor, doctorilor, colegilor de muncă, rudelor, prietenilor apropiați”, a explicat designerul.

Citește și: „Mi-am schimbat percepția asupra vieții.” Lucian Viziru a avut probleme serioase de sănătate. Cum se simte acum

„Am demarat deja acțiuni”. Elena Udrea pregătește lovitura anului! Nimeni, dar absolut nimeni, nu s-ar fi așteptat la așa ceva! A ieșit în față și a spus tot: „Abuziv!” Ce vrea acum fosta ministră
„Am demarat deja acțiuni”. Elena Udrea pregătește lovitura anului! Nimeni, dar absolut nimeni, nu s-ar fi așteptat la așa ceva! A ieșit în față și a spus tot: „Abuziv!” Ce vrea acum fosta ministră
Recomandarea zilei

„Ne mai alunga Miliția”

În perioada Sărbătorilor de Iarnă, designerul reușea să câștige bani frumoși din această mică afacere. Felicitările realizate manual erau vândute la prețuri între 10 lei și 25 de lei, iar vânzările ajungeau la 150-200 de bucăți.

Mihai Albu își amintește: „Eu și colegii mei de facultate mai reușeam astfel să facem un bănuț în plus, din ei ne mai și distram cu toți colegii din Arhitectură”.

Designerul recunoaște că vânzările nu erau lipsite de provocări, mai ales că nu deținea autorizație.

„Ne mai alunga Miliția, uneori ne mai confisca din felicitări, dacă ne prindea. Aveam anumite zone unde ne strângeam, la Universitate și la Arhitectură, pe străzile adiacente. Oamenii cumpărau de la noi pentru că încurajau și apreciau lucrările manuale creative ale studenților arhitecți”, a mai povestit Mihai Albu, pentru sursa citată.

Momentele de cumpănă din viața lui Mihai Albu

Designerul a trecut prin momente dificile în viața personală. La vârsta de 16 ani, Mihai Albu a rămas orfan de tată, după ce acesta a suferit un infarct, la 53 de ani.

„Tata avea numai 53 de ani, când a suferit un infarct. Era directorul general al Televiziunii Române. Aveam 16 ani, am rămas cu mama și cu fratele meu. A fost foarte greu. Însă îl port și acum în suflet, mi-e tare dor de el!”, a mai declarat Mihai Albu, pentru Click!.

În schimb, mama designerului, Zinaida, a fost o prezență constantă în viața sa. Femeia s-a stins din viață în 2023, la vârsta de 95 de ani. Într-un mesaj emoționant postat pe Facebook, Mihai Albu a scris: „Drum lin spre ceruri, MAMI!”.

Anul acesta, Mihai Albu s-a căsătorit cu medicul chirurg Elena Nechifor, pe care a cunoscut-o prin intermediul mamei lui. Elena s-a ocupat de tratamentul Zinaidei, în ultima parte a vieții acesteia. Elena i-a fost alături lui Mihai în două momente dificile din viața lui, pierderea mamei și diagnosticul de cancer la prostată.

„A apărut fix când aveam nevoie pentru mama. Cu siguranță a trimis-o Dumnezeu”, spunea Mihai Albu în februarie 2025, în emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

Anterior, Mihai Albu a fost căsătorit cu Iulia Albu, de care a divorțat în anul 2013 și alături de care are o fiică, Mikaela Ioana. La rândul ei, Elena Nechifor are o fiică.

Foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret și a dezvăluit cine este soțul ei. Este mai tânăr cu 12 ani decât actrița
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret și a dezvăluit cine este soțul ei. Este mai tânăr cu 12 ani decât actrița
Fanatik
Afacerea care l-a distrus pe Ciprian Marica. A pierdut 2 milioane de euro după ce a ținut cont de sfaturile prietenilor
Afacerea care l-a distrus pe Ciprian Marica. A pierdut 2 milioane de euro după ce a ținut cont de sfaturile prietenilor
GSP.ro
Fotbalistul de națională ascunde o relație cu vedeta de la Insula Iubirii: „Ea nu s-a putut abține”
Fotbalistul de națională ascunde o relație cu vedeta de la Insula Iubirii: „Ea nu s-a putut abține”
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
TV Mania
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Redactia.ro
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Citește și...
Locul de vis unde se căsătoresc Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Cei doi au ales o destinație aparte
Foi de varză pentru sarmale la borcan. Aşa vei avea tot anul delicioasele frunze
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Dispariția ouălor din magazine. Codul 3 declanșează primele scumpiri
Creșteri masive ale facturilor la întreținere în această iarnă. Cu cât vor plăti mai mult românii care locuiesc la bloc
Vacanță de vis la Viena
Doliu uriaș în MApN, înainte de Ziua Națională! A murit Cătălin Emanuel Buculei! Bietul de el... era așa tânăr: Un camarad de nădejde și un adevărat coleg

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Pavel Bartoș, confesiuni emoționante despre pierderea tatălui, la vârsta de 16 ani: „A trebuit să îmi ajut familia. Lucram cu foștii colegi ai lui tata” / Exclusiv
Pavel Bartoș, confesiuni emoționante despre pierderea tatălui, la vârsta de 16 ani: „A trebuit să îmi ajut familia. Lucram cu foștii colegi ai lui tata” / Exclusiv
Meghan Markle și Prințul Harry, ieșire surpriză cu copiii lor. Archie și Lilibet, prezenți la o acțiune de voluntariat
Meghan Markle și Prințul Harry, ieșire surpriză cu copiii lor. Archie și Lilibet, prezenți la o acțiune de voluntariat
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Cu cine s-a căsătorit Norris Măgeanu, bărbatul cu care Corina Dănilă are un copil. Rianna a împlinit 21 de ani și e superbă. Imagini rare cu tânăra domnișoară
Cu cine s-a căsătorit Norris Măgeanu, bărbatul cu care Corina Dănilă are un copil. Rianna a împlinit 21 de ani și e superbă. Imagini rare cu tânăra domnișoară
Veste extrem, extrem de tristă despre Andreea Marin! Diagnostic cumplit! E boala secolului
Veste extrem, extrem de tristă despre Andreea Marin! Diagnostic cumplit! E boala secolului
Elle
Monica Anghel, declarații noi despre starea de sănătate, după a doua operație la coloana vertebrală. Cum se simte artista după intervenție: „Încă în recuperare…”
Monica Anghel, declarații noi despre starea de sănătate, după a doua operație la coloana vertebrală. Cum se simte artista după intervenție: „Încă în recuperare…”
Andreea Marin, nemulțumită de cariera pe care și-o dorește fiica ei, Violeta. Ce discuție au avut cele două: „Din punct de vedere financiar…”
Andreea Marin, nemulțumită de cariera pe care și-o dorește fiica ei, Violeta. Ce discuție au avut cele două: „Din punct de vedere financiar…”
EXCLUSIV: Andrei Ursu, dezvăluiri despre logodna cu partenerul lui, Vlad Condurache. Cum arată inelul de logodnă primit de artist: „Ne-am promis loialitate și respect.”
EXCLUSIV: Andrei Ursu, dezvăluiri despre logodna cu partenerul lui, Vlad Condurache. Cum arată inelul de logodnă primit de artist: „Ne-am promis loialitate și respect.”
DailyBusiness.ro
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
A1.ro
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Cum termină zodiile anul 2025. Surprizele astrelor pentru cei 12 nativi
Cum termină zodiile anul 2025. Surprizele astrelor pentru cei 12 nativi
Horoscop 1 decembrie 2025. În sfârșit, va da lovitura. O zodie descoperă calea spre succes. Karma pozitivă atrage noroc și bani
Horoscop 1 decembrie 2025. În sfârșit, va da lovitura. O zodie descoperă calea spre succes. Karma pozitivă atrage noroc și bani
Horoscop decembrie 2025. O zodie încheie anul în forță. Are parte de norocul vieții ei. Apar oportunități financiare la tot pasul
Horoscop decembrie 2025. O zodie încheie anul în forță. Are parte de norocul vieții ei. Apar oportunități financiare la tot pasul
Elena Cârstea, schimbată radical după ce a slăbit spectaculos. Cum a ajuns la 50 de kilograme. "Când mi-e foame..."
Elena Cârstea, schimbată radical după ce a slăbit spectaculos. Cum a ajuns la 50 de kilograme. "Când mi-e foame..."
Observator News
Preţul unui meniu tradiţional la cel mai aşteptat târg de Crăciun din Bucureşti: "E un târg mai balcanic aşa"
Preţul unui meniu tradiţional la cel mai aşteptat târg de Crăciun din Bucureşti: "E un târg mai balcanic aşa"
Libertatea pentru Femei
Anunțul de ultimă oră despre Bruce Willis a rupt inimile fanilor din lumea întreagă. Decizia soției a surprins pe toată lumea. Adevărul dur pe care nimeni nu era pregătit să-l audă
Anunțul de ultimă oră despre Bruce Willis a rupt inimile fanilor din lumea întreagă. Decizia soției a surprins pe toată lumea. Adevărul dur pe care nimeni nu era pregătit să-l audă
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Viva.ro
S-a aflat cine vor fi, de fapt, nașii la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Mulți au rămas înmărmuriți când au aflat despre cine e vorba, căci toată lumea se aștepta la alt nume. Decizia pe care a mai luat-o artista, la scurt timp după ce a anunțat data nunții
S-a aflat cine vor fi, de fapt, nașii la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Mulți au rămas înmărmuriți când au aflat despre cine e vorba, căci toată lumea se aștepta la alt nume. Decizia pe care a mai luat-o artista, la scurt timp după ce a anunțat data nunții
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
De ce ar trebui să ții o plantă de aloe vera lângă pat când dormi
De ce ar trebui să ții o plantă de aloe vera lângă pat când dormi
Un simplu test de sânge va putea depista peste 50 de tipuri de cancer
Un simplu test de sânge va putea depista peste 50 de tipuri de cancer
O nouă alertă meteo de la ANM! Ploi și ninsori în mai multe zone din țară
O nouă alertă meteo de la ANM! Ploi și ninsori în mai multe zone din țară
China pregătește o nouă pandemie? Se lucrează la un nou virus mortal care „devorează creierul”
China pregătește o nouă pandemie? Se lucrează la un nou virus mortal care „devorează creierul”
TV Mania
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arată vila de 1 milion € în care locuiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva? Și pentru Andreea Marin a fost un cămin de vis! Vezi interiorul spectaculos
Cum arată vila de 1 milion € în care locuiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva? Și pentru Andreea Marin a fost un cămin de vis! Vezi interiorul spectaculos
O vezi seară de seară la Pro TV, dar puțini știu adevărul: Andreea Esca dezvăluie unul dintre secretele care au ajutat-o în ultimii ani
O vezi seară de seară la Pro TV, dar puțini știu adevărul: Andreea Esca dezvăluie unul dintre secretele care au ajutat-o în ultimii ani
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină celebră? Imaginile din tinerețe i-au surprins pe fani și arată cât de mult s-a schimbat vedeta de-a lungul timpului
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină celebră? Imaginile din tinerețe i-au surprins pe fani și arată cât de mult s-a schimbat vedeta de-a lungul timpului
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton