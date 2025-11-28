„Mi-am schimbat percepția asupra vieții.” Lucian Viziru a avut probleme serioase de sănătate. Cum se simte acum

Lucian Viziru a dezvăluit că anul acesta a petrecut trei săptămâni în spital, lucru care i-a schimbat percepția asupra vieții.

Ce probleme de sănătate a avut Lucian Viziru în 2025

Lucian Viziru s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate în 2025. Actorul a fost internat timp de trei săptămâni în spital din cauza unei complicații la o piatră la rinichi. Experiența l-a făcut să privească viața cu alți ochi.

„Am stat în spital vreo trei săptămâni, la un moment dat, cu o problemă la rinichi. După ce am stat în spital trei săptămâni, mi-am cam schimbat un pic percepția asupra vieții. Am avut o piatră la rinichi, am făcut complicații, cu o infecție, a fost destul de nasol.

Acum sunt bine și asta spuneam, că am început de atunci să văd lumea cu alți ochi. Chiar văzând ce se întâmplă în jurul meu și văzând oamenii cu probleme reale de sănătate, am început să prețuiesc mai mult fiecare zi, fiecare clipă”, a spus Lucian Viziru, pentru Cancan.ro.

În afara problemelor de sănătate, anul 2025 a fost unul extraordinar pentru Lucian Viziru.

Ce planuri are pentru Crăciun și anul 2026

Anul acesta, Lucian și soția lui, Ema, au lansat primul lor film, „Norocoșii”, care s-a bucurat și încă se bucură de un succes răsunător. După ce a rulat în cinematografe, lungmetrajul a apărut și pe Voyo, unde se află pe primul loc la cele mai vizionate filme de pe platformă.

„De Crăciun n-am niciun plan în momentul ăsta. Cu siguranță muncim. Muncim acum pentru al doilea film”, a mai spus Lucian, pentru sursa citată.

Deși nu are un plan concret, Lucian este aproape sigur că își va petrece Crăciunul în familie, alături de soție și copil, de mama lui și de mama soției lui. Tot pentru Cancan.ro, Lucian a vorbit despre fiul lui, Mihai.

„Copilul s-a făcut mare deja, face 15 ani. Îmi arată în fiecare zi faptul că sunt depășit de vremuri și trebuie să plec urechea din ce în ce mai des la ceea ce spun el ca să fiu în continuare relevant la nivel de social media și ceea ce se întâmplă inclusiv în cinematograf”, a mărturisit Viziru.

