Andreea Bălan, dezvăluire neașteptată la „Sosurile Picante” ale lui Cătălin Măruță: „Raluca Bădulescu și Iulia Albu, prietenele mele, sunt cele mai toxice vedete din showbiz”
Actualizat 30.01.2026, 17:39
Andreea Bălan a făcut o dezvăluire neașteptată la „Sosurile Picante” ale lui Cătălin Măruță. Artista a povestit cum unele prietene apropiate au fost critice la adresa ei și că nu au ținut cont de evoluția sa. Ea a stârnit surprindere printre fani prin sinceritatea cu care a vorbit despre relațiile din showbiz-ul românesc.
Andreea Bălan a vorbit deschis la „Sosurile Picante” despre criticile primite chiar de la prietenele ei, Raluca Bădulescu și Iulia Albu. Artista a spus că cele două nu au ținut cont dacă ea a evoluat și că nu și-au schimbat modul în care o critică.
Andreea Bălan, dezvăluire neașteptată la „Sosurile Picante” ale lui Cătălin Măruță
Andreea Bălan a făcut recent o mărturisire surprinzătoare în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță de la PRO TV, la jocul care poartă numele de „Sosuri Picante”. Întrebată pe cine ar numi „cea mai toxică vedetă” din showbiz-ul românesc, artista a nominalizat două prietene apropiate, și anume pe Raluca Bădulescu și pe Iulia Albu.
„Raluca Bădulescu și Iulia Albu, prietenele mele, sunt cele mai toxice vedete din showbiz, că ele nu s-au gândit la alte persoane când au vorbit de ele. M-au tot criticat, nu au fost atente dacă am evoluat, nu și-au adaptat narativa”, a spus artista în emisiunea de la PRO TV.
În cadrul emisiunii de la PRO TV, Andreea Bălan a atacat și alte vedete din showbiz-ul românesc. Printre acestea se numără Ilona Brezoianu, Mihai Petre și Mihai Trăistariu.
Care dintre vedetele din România ți se pare cea mai antipatică și de ce?
Andreea Bălan: A venit în locul meu (n.r.: Ilona Brezoianu) la „Te cunosc de undeva” și degeaba. S-a terminat emisiunea, s-a încheiat emisiunea. Nu se mai face. Eu am plecat și nu. Ilona și-a asumat un rol mai mult de cât poate să ducă.
Mihai Trăistariu, Iulia Albu, Raluca Bădulescu, Ilona Brezoianu. Mai e și Mihai Petre. Am polițele mele. Trăistariu vorbeste toate prostiile despre femei, habar nu are ce vorbește, nu are experiență. Iulia Albu se dă mai mult decât este și critică fără empatie. Ailaltă, Băduleasca, vrea să facă show, dar jignește, Ilona și-a asumat un rol mai mare ca ea, iar Mihai Petre nu știe să se comporte într-un colectiv, el vrea să câștige cu orice preț.
Sursa foto: Instagram/ Facebook
