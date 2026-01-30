Scandal de poporții în industria muzicală din România. Andia, înjurată și amenințată de fostul manager

Andia a făcut publice conversațiile cu managerul ei, după ce aceasta a decis să renunțe la ATOM, casa de discuri cu care a colaborat o bună parte din cariera ei. Artista a arătat cum a fost înjurată și amenințată de fostul ei manager.
Andia a fost supusă unor tentative de șantaj din partea casei de discuri cu care a colaborat ani de zile. Artista și-a găsit curajul să publice mai multe mesaje pe care le-ar fi primit din partea fondatorului ATOM, Marian Dorobanțu.
Acesta a înjurat-o pe artistă fără perdea și a amenințat-o voalat.
„Există colaborări care se încheie firesc și altele care nu mai funcționează, dar ceea ce a urmat mi se pare de neacceptat. Din acest motiv, am ales să mă desprind complet de tot ce înseamnă ATOM. Nu credeam însă că lucrurile vor escalada astfel”, a spus Andia.
Ce spune fostul ei manager
Fondatorul casei de discuri a publica un mesaj în care spune că a jucat un rol extrem de important în lansarea unor artiști celebru din România, printre care Andia, Spike sau The Urs.
„Am creat artiști. Din neantul lor: Andia, Spike, The Urs. Sunt ai mei, ca creații, nu ca talent. Unul din ei deja a murit, creativitatea să-l ierte. Alții doi vor muri. Din motive asemănătoare. Trăiscă arta, să moară artistul!”, a spus Marian Dorobanțu.
„De ceva timp, nu mai fac parte din structura de management a companiei și nu mai sunt implicat în activitatea sau direcțiile actuale ale echipei și artiștilor. Rămân asociat și dețin marca ATOM, care îmi aparține integral. Le mulțumesc tuturor celor cu care am colaborat în acești ani – artiști, echipă, parteneri – pentru tot ceea ce am construit împreună. În perioada următoare vor urma clarificări. Loud is easy. Words are power”.
