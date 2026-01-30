Cătălin Scărlătescu, ipostază rară alături de iubita lui: „M-a scos la plimbare”

Cătălin Scărlătescu este îndrăgostit din nou, după ce s-a despărțit de Doina Teodoru. Acum, celebrul bucătar și-a găsit o nouă parteneră și este fericit să se afișeze cu ea ori de câte ori are posibilitatea.

Cătălin Scărlătescu, ipostază în lift cu noua iubită

Celebrul bucătar s-a despărțit de ceva timp de actrița Doina Teodoru, însă niciunul dintre ei nu au vrut să vorbească prea multe despre acest subiect, deși oamenii așteptau următorul pas al relației: o căsătorie, mai ales că acesta i-a oferit deja inelul.

„Inelul l-a primit. I l-am dat de ceva timp. Da. Aici, în București, la un restaurant. Ne întorsesem de la Roma, tocmai eram pe ceartă, pe scandal, așa e la noi. Începe cearta, e ceartă, nene. Suntem două firi foarte, foarte asumate. Eu vreau ceva, ea vrea altceva, suntem diferiți total”, spunea Scărlătescu pe vremea aceea.

Cu toate acestea, viața a avut alte planuri și cei doi s-au separat fără prea mult zgomot. Între timp, Cătălin Scărlătescu a făcut ce știe mai bine: a călătorit, a gătit și s-a distrat. Mai mult, el și-a găsit și o nouă parteneră cu care să facă aceste lucruri.

Începutul de an l-a prins pe celebrul bucătar într-o vacanță în Mexic, alături de Elena, iubita lui mai tânără, de doar 27 de ani. Ea este arhitect și profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu (UAUIM).

Cătălin Scărlătescu, în vârstă de 53 de ani, a povestit, anul trecut, ce a făcut toată vara, când presa zvonea că el și Doina Teodoru s-au despărțit.

„Am stat numai la mare, la Vama Veche, cu picioarele în nisip. Am mai făcut și băiță. Am avut și barca la Eforie Nord. Păi, eu fără barcă… La mine, viața fără barcă e pustiu. La Vama Veche te duci singur și vii cu câți poți. Așa e acolo! Eu, la Vama Veche… pe cine nu știu eu, mă știu ei pe mine”, povestea cheful, vara trecută.

Acum, la început de an, Scărlătescu se află în vacanță din nou, însă de data aceasta alături de iubita lui.

După mai bine de o lună petrecută pe continentul american, Scărlătescu a postat pe Instagram o fotografie cu Elena.

„Day 41… M-a scos la o plimbare… cu liftul”, a scris Cătălin Scărlătescu.

Fotografia a făcut deliciul urmăritorilor săi. Cătălin Scărlătescu are o comunitate impresionantă pe Instagram, unde este urmărit de aproape 600.000 de persoane.

Și Doina Teodoru a plecat în vacanță

În timp ce celebrul jurat MasterChef se distrează cu noua iubită în Mexic, actrița Doina Teodoru a decis și ea să facă o vacanță în luna ianuarie a noului an.

Ea și-a luat prietenele: pe Monica și Ana Odagiu și au plecat împreună într-o vacanță la soare, apă și relaxare.

