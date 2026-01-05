Cătălin Scărlătescu a confirmat noua relație. Cum s-a fotografiat cu iubita și cu cine își petrece fosta lui logodnică, Doina Teodoru, începutul de an

Cătălin Scărlătescu a confirmat că formează din nou un cuplu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Juratul de la MasterChef a publicat prima fotografie cu noua iubită, surprinsă pe o plajă însorită. La rândul ei, Doina se află în vacanță într-o destinație exotică, la început de an.

Cătălin Scărlătescu are o nouă relație după despărțirea de Doina Teodoru. Juratul de la MasterChef și actrița erau logodiți și formau un cuplu de aproximativ patru ani când au decis să meargă pe drumuri separate. Anul trecut, chef-ul a fost fotografiat alături de o blondă, în Vama Veche. Despre aceasta, Cancan.ro scria că ar avea 27 de ani și ar fi arhitect. Jumătate de an mai târziu, Scărlătescu a confirmat că are o nouă iubită, însă nu a dezvăluit identitatea acesteia.

„Ziua 16 (de vacanță – n.red.)”, a scris Cătălin Scărlătescu în dreptul unei fotografii cu umbra lui și a noii iubite ținându-se de mână. Imaginea a strâns sute de aprecieri în prima oară de la publicare.

La rândul ei, Doina Teodoru se află într-o destinație călduroasă la început de an, alături de două prietene, surorile Ana și Monica Odagiu. Vezi imagini în galeria foto de mai sus!

Citește și: Marina Almășan are un nou iubit. Cine este Sorin Mărcuș și cu ce femei celebre a mai avut acesta relații

Citește și: Ilinca Vandici și-a asumat relația cu Bogdan Boitor. Prima imagine cu noul iubit al prezentatoarei TV

Cum a început relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru

În noiembrie 2024, în podcastul lui Cătălin Măruță, Scărlătescu a povestit cum a început relația dintre el și Doina.

„Pe Doina am cunoscut-o în Vama Veche. Doina, pe vremea aia, era cu fostul ei iubit. Eu eram cu… nu știu dacă pot să zic fosta. În momentul respectiv, eram singur. Am văzut-o și atât. Cineva mi-a zis: «Doina Teodoru, mare actriță». Am niște prieteni acolo, care au un restaurant, toată lumea m-a văzut acolo. Fiind iubita cuiva, pe cuvânt îți spun, nu m-am uitat în niciun fel, în nicio direcție.

După care ne-am întâlnit la o petrecere, la cineva acasă, și atunci am făcut eu poză cu ea. Prima poză. Nici în momentul ăla nu pot să spun că s-a întâmplat ceva. După care am fost la o onomastică și era Doina Teodoru acolo. Și s-a aplecat să-mi spună ceva la ureche și a rămas acolo”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu, pentru sursa citată.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News