Adda, atac de panică la Power Couple 2026. O probă i-a amintit de o traumă: „M-au imobilizat”

Adda a suferit un atac de panică la Power Couple, după prima probă de cuplu. Artista a rememorat o traumă care i-a schimbat viața și percepția asupra pericolelor.

De ce a făcut Adda un atac de panică la Power Couple 2026

Adda Rizea s-a confruntat cu un atac de panică în ediția Power Couple 2026 din 7 ianuarie. Trauma unui accident rutier din trecut, în care s-a lovit grav la cap, a fost declanșată de o probă în care soțul ei, Cătălin Rizea, a condus cu viteză.

Adda a împărtășit o experiență emoționantă la Power Couple, povestind despre trauma unui accident rutier care continuă să îi influențeze viața. Artista a suferit un atac de panică în timpul unei probe ce presupunea condusul unei mașini de viteză de către soțul ei, Cătălin Rizea.

Adda a dezvăluit că, în urmă cu câțiva ani, a fost implicată într-un accident grav. „Acum mulți ani a intrat în noi, nu conduceam eu, n-aveam permis, cu 70 km/h. Am simțit doar o senzație foarte ciudată. O bubuitură, nu știu, ne-a târât foarte mult. Din impact, am dat foarte tare cu capul de tetieră. (…) A venit ambulanța foarte repede. M-au imobilizat, mi-au pus guler cervical, m-au dus la spital, mi-au făcut ecografie, radiografie… Adică, pentru mine a fost foarte traumatizant”, a mărturisit artista.

Adda și Cătălin Rizea au fost salvați de superputere de la eliminare

Accidentul i-a lăsat o frică profundă față de viteză, iar acest lucru a ieșit la iveală la Power Couple. În timpul probei, Adda a fost vizibil afectată, dar a reușit să își controleze emoțiile și să continue competiția.

Adda și Cătălin Rizea au fost salvați de la eliminare în prima săptămână din sezonul 3 Power Couple de superputerea echipei formate din Ariana și Mitzuu.

Noul sezon Power Couple aduce intensitate, confruntări și alianțe neașteptate în 2026. Surprize și răsturnări de situație sunt promise în fiecare episod.

Foto: Instgram; Antena 1

