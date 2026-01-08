Adda, atac de panică la Power Couple 2026. O probă i-a amintit de o traumă: „M-au imobilizat”

Adda Rizea s-a confruntat cu un atac de panică în ediția Power Couple 2026 din 7 ianuarie. Trauma unui accident rutier din trecut, în care s-a lovit grav la cap, a fost declanșată de o probă în care soțul ei, Cătălin Rizea, a condus cu viteză.
Adda a împărtășit o experiență emoționantă la Power Couple, povestind despre trauma unui accident rutier care continuă să îi influențeze viața. Artista a suferit un atac de panică în timpul unei probe ce presupunea condusul unei mașini de viteză de către soțul ei, Cătălin Rizea.
Adda a dezvăluit că, în urmă cu câțiva ani, a fost implicată într-un accident grav. „Acum mulți ani a intrat în noi, nu conduceam eu, n-aveam permis, cu 70 km/h. Am simțit doar o senzație foarte ciudată. O bubuitură, nu știu, ne-a târât foarte mult. Din impact, am dat foarte tare cu capul de tetieră. (…) A venit ambulanța foarte repede. M-au imobilizat, mi-au pus guler cervical, m-au dus la spital, mi-au făcut ecografie, radiografie… Adică, pentru mine a fost foarte traumatizant”, a mărturisit artista.
Adda și Cătălin Rizea au fost salvați de superputere de la eliminare
Accidentul i-a lăsat o frică profundă față de viteză, iar acest lucru a ieșit la iveală la Power Couple. În timpul probei, Adda a fost vizibil afectată, dar a reușit să își controleze emoțiile și să continue competiția.