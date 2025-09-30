Cine este Cătălin Rizea, soțul Addei, de la Power Couple, sezonul 3. Cu ce se ocupă și ce diferență de vârstă este între ei

Adda și Cătălin Rizea, soțul ei, fac echipă încă o dată într-un show TV. Cuplul participă la emisiunea „Power Couple România – La bine și la rău”, sezonul 3.

Cine este Cătălin Rizea de la Power Couple, sezonul 3

Adda (33 de ani) și Cătălin Rizea (38 de ani) formează una dintre echipele noului sezon Power Couple, ale cărui filmări au început luna aceasta, în Malta.

Cătălin Rizea este născut pe 4 iulie 1987 și are 38 de ani. Alături de soția lui, Cătălin deține casa de producție Baladda Records. Rizea este impresarul soției sale și, de câțiva ani, personalitate TV.

Cătălin Rizea a devenit un personaj cunoscut și îndrăgit de public odată cu participarea la Asia Express, sezonul 3. Cuplul s-a clasat pe locul al treilea, sezonul lor fiind câștigat de Sorin Bontea și Răzvan Fodor. Împreună, Adda și Cătălin Rizea au mai participat și la emisiunile „Poftiți pe la noi” și „Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?”.

Fără Adda, Cătălin a participat la „Chefi la cuțite”, unde a ajuns până în semifinala sezonului 8. Tot singur, Cătălin este bucătar în cadrul emisiunii Super Neatza de weekend de la Antena 1.

Cum a început povestea de dragoste dintre Adda și Cătălin Rizea

Adda și Cătălin Rizea s-au cunoscut pe litoral. Pe atunci, unul dintre prietenii lui Cătălin era interesat de una dintre prietenele artistei. Așadar, găștile celor doi s-au întâlnit imediat după ce Adda a susținut un concert la malul mării.

„Nu mă gândeam niciodată că o să fim împreună. Era un bărbat mișto, avea corpul bine lucrat, avea pătrățele. Și eu arătam bine, eram o schiloadă. Nici eu n-am avut vreo intenție și nici el, având în vedere că am mâncat hamsii cu usturoi pe plajă amândoi”, povestea Adda în trecut.

Ulterior, însă, cuplul a realizat că ar putea fi mai mult decât prieteni.

„A doua zi după această întâmplare, ceva s-a schimbat în sufletele noastre și am început să vorbim”, a mai spus cântăreața, la Antena 1.

Cum a cerut-o Cătălin Rizea în căsătorie pe Adda

Adda a fost cerută în căsătorie într-un loc atipic, nu din dorința lui Cătălin Rizea, ci din pricina ei.

„Mergeam la țară, la bunicii mei, iar Cătă se purta un pic ciudat, ca și cum mi-ar fi ascuns ceva. Jihadda, Nebunadda, cum mă știți, m-am prins imediat că ceva se întâmplă și l-am luat tare spunându-i: «Tu mi-ai luat inel!». El s-a blocat. Am deschis torpedoul mașinii și, ce credeți, cutiuța era acolo! De emoție și de bucurie, i-am zis că nu îmi pasă cum se întâmplă, dar să oprească mașina unde se poate și să mă ceară, că nu mai pot aștepta! El a vrut să creeze un moment frumos pe scenă, la un concert. Evident că eu am stricat tot! Așa că, a oprit mașina între două sate, efectiv în câmp, pe marginea unui șanț! Am ieșit amândoi din mașină, el s-a pus în genunchi și, în timp ce rostea întrebarea AIA, AU TRECUT DOUĂ TRACTOARE pe lângă noi! Eu nu am auzit ce spunea, dar răspundeam întruna «DA, DA, DA, DA». Cerere în căsătorie ca asta nu a avut nimeni! Și asta pentru că nimeni nu-i ca noi!!! Întotdeauna când ne amintim cum s-a întâmplat, râdem cu lacrimi! Te iubesc, Cătă!!!”, a scris Adda pe Instagram, în urmă cu mai mulți ani.

Adda și Cătălin Rizea s-au căsătorit în anul 2016 și împreună au un fiu, Alexandru, născut pe 22 octombrie 2016. Alexandru va împlini 9 ani luna viitoare.

