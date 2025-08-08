Adda și-a donat părul femeilor cu cancer: „E mare nevoie! Sunt peste 35 de cereri lunar”. Ce trebuie să știi dacă vrei și tu să-ți donezi părul

Adda și-a donat părul femeilor cu cancer prin intermediul Fundației Renașterea. Cântăreața și-a propus să facă acest lucru în luna noiembrie a anului trecut. Iată ce trebuie să știi dacă și tu îți dorești să faci acest lucru.

Adda și-a donat părul femeilor cu cancer

Adda (33 de ani) și-a propus în luna noiembrie a anului trecut să-și lase părul să crească pentru a-l dona femeilor cu cancer. Astfel, luna aceasta, planul cântăreței s-a realizat cu ajutorul Fundației Renașterea. Artista speră ca prin propriul exemplu să încurajeze și alte persoane să procedeze la fel atunci când vor să facă o schimbare de look.

„Aștept de ceva timp să fac asta. (…) Am plănuit să fac asta undeva prin noiembrie, însă ieri am zis: «Hai să o fac acum!». Mai ales că aveam deja programare la salon. Așa că am sunat la Fundația Renașterea și le-am spus că vreau să-mi donez părul. Că l-am pregătit de ceva timp pentru asta.

„Am ales să fac asta cu toată inima!”

E MARE NEVOIE DE PĂR! Sunt peste 35 de cereri lunar! Este foarte simplu să o faceți, dacă doriți! Trebuie să fie minim 20 cm de păr, cât să se poată prelucra bine. Părul trebuie să fie curat și tăiat în cozi. Chiar dacă sunteți vopsite, se poate dona. Este important, totuși, că părul să fie într-o stare bună. Așa că, dacă plănuiți să vă tundeți scurt, vă rog să vă gândiți bine înainte să ajungă părul la gunoi! Este MARE nevoie! Am ales să fac asta cu toată inima! Să fie cu folos și cu bucurie! Doamne ajută!”, a scris Adda în mediul online.

În încheierea mesajului ei, Adda a oferit toate informațiile necesare celor care își doresc să-i urmeze exemplu.

Iată cum vă puteți dona părul

Părul trebuie să fie sănătos, chiar dacă a fost vopsit, să aibă minimum 20 cm, și să fie prins într-o coadă împletită legată bine la ambele capete.

Se trimite cu confirmare de primire la: Fundația Renașterea Adresa: Str. Virgil Pleșoianu, nr. 87, sector 1, București Telefon: 0753 015 555 E-mail: [email protected]



„În timp ce noi ne supărăm că avem părul ciufulit și că se aranjează greu, unele femei suferă pentru că l-au pierdut pe al lor! Fiecare codiță contează. Fiecare perucă redă demnitatea unei femei în lupta cu boala”, a încheiat Adda.

Foto: Instagram

