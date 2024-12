Adda, revoltată de un trend de pe TikTok: „Să vă fie rușine!”. Cum s-au filmat româncele dansând pe un colind de Crăciun despre nașterea lui Iisus Hristos

Adda a transmis un mesaj revoltat pe TikTok, după ce mai multe românce s-au filmat dansând provocator pe un colind despre nașterea lui Iisus Hristos. Artista a mustrat în deosebi familiile care și-au filmat copiii minori luând parte la acest trend.

Adda, revoltată de un trend de pe TikTok: „Să vă fie rușine!”

Adda (32 de ani) este revoltată de un trend viral pe TikTok. Mai multe adolescente dansează provocator pe colindul „Asta-i seara luminoasă”, despre nașterea lui Iisus Hristos. În cele mai multe videoclipuri, o tânără cântă, iar alta dansează în spate într-un mod exagerat, provocator, iar pe videoclip apare mesajul „ETNO 2024”.

„Ce e cu TiTok-urile alea? Ce faci toate alea pe colind? Băi, tradiționali credincioși creștini ce sunteți, voi știți ce înseamnă Crăciunul, de fapt? «E o caterincă, dar e o caterincă…» Pe colind?! Despre Iisus? Crăciunul nu este despre câte sarmale mănânci, câte Triferment și Colebil iei, câți porci tai, despre cât de tare te îmbeți sub pretextul că e Crăciunul și putem să devenim animale. Știți ce înseamnă nașterea lui Iisus? Știți? Nu, nu am putut să mă abțin. O să mă înjurați, dar nu am putut să mă abțin. Să vă fie rușine!”, spune Adda într-un TikTok.

Reacțiile oamenilor la mesajul artistei

Reacția Addei are aproape 12 mii de aprecieri și sute de comentarii, majoritatea de acord cu artista. „În sfârșit cineva care a îndrăznit să vorbească despre asta!”, a comentat cineva. „Ai foarte mare dreptate, au luat-o oamenii razna rău!!”, a fost un alt mesaj.

Au existat și persoane care le-au luat apărarea celor care au luat parte la trend. „Păi noroc cu caterinca, așa a apărut virală colinda. Eu nu știam de ea, dar când am văzut caterinca am auzit colindul, pe care acum îl ascult și îmi place”, a fost un alt comentariu.

Ulterior, Adda a făcut un alt videoclip pe subiect, în care a blamat familiile care și-au implicat copiii minori în acest trend. „Rușine familiilor tradiționale care și-au filmat copiii minori făcând twerk pe un colind despre nașterea lui Iisus!”, a mai scris cântăreața pe TikTok.

Câți copii are Adda

Adda are un fiu de 8 ani, Alexandru, din căsnicia cu Cătălin Rizea. Adda și Cătălin sunt căsătoriți din anul 2016 și lucrează împreună. Cuplul deține o casă de producție numită BalAdda Records.

Adda și soțul ei au participat împreună în sezonul 3 „Asia Express”, unde au ajuns până în marea finală. După încheierea reality show-ului, Cătălin a participat singur la „Chefi la cuțite”, unde a ajuns până în semifinală. Ulterior, Cătălin s-a alăturat echipei „Neatza cu Răzvan și Dani”, în calitate de bucătar.

