Ispita Lala a născut. Numele inedit pe care l-a ales pentru fiica sa

Ispita Lala de la „Insula iubirii” a devenit mamă pentru prima dată, după ce a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Tânăra a ales un nume rar și deosebit pentru fiica sa.

Ispita Lala de la „Insula iubirii” este mai fericită ca oricând. Frumoasa brunetă a devenit mamă pentru prima dată, aducând pe lume o fetiță care a primit nota 10 la naștere.

După ce și-a ținut în brațe fetița, Lala a dezvăluit pe rețelele sociale că micuța ei s-a născut mai devreme decât trebuia, însă nu a avut niciun fel de problemă la naștere, iar medicii au spus că este perfect sănătoasă.

„Da, am născut o fetiță perfectă! Am primit foarte multe mesaje la care voi răspunde imediat cum încep să mă simt mai bine deoarece am nevoie de odihnă pentru a mă recupera mai rapid. Totul a decurs minunat, au fost emoții la cote maxime! Mulțumesc pentru toate gândurile bune și revin cu vești”, este mesajul postat de Lala pe InstaStory.

În postarea sa din mediul online, fosta ispită a dezvăluit și numele pe care l-a ales pentru fetița ei: Hazel. Tânăra și-a dorit ca fiica sa să poarte un nume unic.

Hazel este un nume care se trage dintr-un cuvânt din vocabularul englezesc și descrie alunul și fructele pe care acecsta le face, de culoare roșiatic-maronie. În cultura celtă, alunul simboliza creativitatea și cunoașterea eternă, credință care are un sâmbure de adevăr în faptul că alunele sunt foarte benefice pentru creier.

Lala a ales să nască într-un spital privat

Lala a povestit că soțul ei și-a dorit să asiste la naștere, după ce pe tot parcursul sarcinii a fost foarte atent cu soția sa, fosta ispită confruntându-se cu diverse probleme în această perioadă.

Fosta ispită de la „Insula iubirii” a dezvăluit că trebuia inițial să nască într-un spital de stat, dar în ultima clip s-a răzgândit și s-a îndreptat spre o instituție privată.

„Ce să vezi, am ajuns la spital, am intrat și m-am dus către secția unde trebuia să mă interneze. Când să intru, m-a luat o stare de super agitație și chiar nu îmi doream să fac asta, așa că m-am întors către poartă în următoarele 2 secunde și am plecat spre casă. Dacă nu mă simt bine într-un loc, nu am ce căuta acolo. Acesta este unul dintre motivele pentru care am ales să nasc la privat”, a scris ea pe Instagram.

Lala și soțul ei s-au căsătorit civil anul acesta, de Ziua Îndrăgostiților, iar acum sunt fericiții părinți au unei fetițe.

